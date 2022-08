Tras abofetear a Chris Rock, Will Smith y Jada Pinkett son captados así en plena vía pública

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Ya han pasado cuatro meses de Los Oscar del 2022, mismos que formaron parte de la historia, luego de que el ahora ganador de la estatuilla, Will Smith, causó gran revuelo, después de que se levantó de su lugar y abofeteó al comediante y estandupero, Chris Rock, después de que éste último hiciera una broma con respecto a la alopecia de Jada Pinkett Smith, tras mencionar que ella aparecería en la secuela de GI Jane, como protagonista.

Después de estos hechos, los medios de abalanzaron sobre las declaraciones de cada uno de los involucrados, resaltando el hecho de que fue la propia Jada quien, fue señalada por haberle "dado la espalda" al protagonista del Príncipe del Rap, después de que afirmó que ella no necesitaba que nadie la defendiera, mientras que Will dividió las opiniones en redes sociales, donde hubo quienes lo apoyaron, mientras que otros más afirmaron que su comportamiento violento no tenía disculpa, bajo ninguna circunstancia.

Bofetada de Will Smith a Chris Rock

A casi cinco meses de estos hechos, la polémica pareja fue captada en las calles de Malibú, California, el pasado sábado, 13 de agosto. Por su parte, el actor de Hombres de Negro, Soy Leyenda, Hitch, Aladdín, En Busca de la felicidad, Dos policías rebeldes, Chicos malos y Rey Richard fue visto con una barba crecida y algo descuidada, mientras sonreía y saludaba a los fans que se encontraba por el camino. En tanto Jada se encontraba detrás de él, sosteniendo su espalda y sonriendo a los presentes, aunque de manera más discreta.

Will Smith y Jada Pinkett en la calle

Créditos: Page Six

Cabe señalar que, el pasado mes de junio, la esposa de Smith volvió a opinar del tema, a través de su serie de Facebook Watch 'Red Table Talk', donde mencionó que le gustaría que Will y Chris Rock fueran capaces de reconciliarse, asegurando que, debido a la forma en la que hoy por hoy se encuentra el mundo, entre la pandemia y los conflictos bélicos, la gente necesita más que nunca perdón y buenos deseos.

