Tras colapsar y convulsionarse en pleno concierto, afamado musico regresa a los escenarios

Manhattan, Estados Unidos.- A principios del pasado mes de julio, el mundo de la farándula se sintió paralizado después de que uno de los representantes más importantes de la música latina y el rock, del último siglo, se desvaneció en pleno concierto y comenzó a convulsionarse. Sí bien el representante de dicha celebridad hizo todo lo posible para que la imagen del famoso se viera lo menos afectada posible, las imágenes del incidente terminaron por darle la vuelta al mundo.

Se trata de Carlos Santana, quien se desmayó mientras ofrecía un concierto en Michigan, Estados Unidos. Los primeros informes del incidente señalaron que el rockero, de 74 años, había sufrido un duro golpe de calor, así como también fue encontrado con síntomas de deshidratación, motivo por el que terminó por perder el conocimiento e incluso, se dice, que llegó a convulsionarse durante este episodio.

Derivado de esta lamentable situación, el representante del icónico guitarrista decidió posponer seis espectáculos de su gira Miraculous Supernatural, 2022 con Earth, Wind & Fire por "precaución para su salud" y es que, el manager declaró que sí bien, el padecimiento de Santana no era de gravedad, prefería que éste descansara lo suficiente, para que pudiera reponerse de la mejor manera.

Lamento informarles que la banda de Santana pospuso el show de esta noche en el Ruoff Music Center Noblesville, Indiana", declaró el staff del musico

Afortunadamente, parece ser que todo terminó bien para el intérprete de Black Magic Woman, Smooth, María María, Corazón Espinado, Soul Sacrifice y The Game of love, ya que, recientemente, fue captado mientras salía del Four Seasons, en el centro de Manhattan, esto después de que estuvo en el escenario de C, después de que se le vio en el Anfiteatro Jones Beach en Long Island, en Nueva York.

Carlos Santana regresa a los escenarios

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que Carlos Santana tiene que retirarse de los escenarios por cuestiones de salud, ya que, en el año 2021, tuvo que tomar un descanso de los escenarios para realizarse una revisión cardíaca; sin embargo, parece ser que en ambas situaciones el famoso guitarrista logró salir victorioso de dichos problemas. Por lo pronto, sus fans podrán disfrutar nuevamente de sus melodías.

Fuentes: Tribuna