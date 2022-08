Adiós 'Hoy': Tras divorcio y pleito con ejecutivos de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien protagonizó varias telenovelas en TV Azteca y también trabajo por años en Televisa, en donde aparentemente habría tenido un conflicto con ejecutivos, aparece en Venga la Alegría para desenmascarar a su expareja, el histrión Salvador Zerboni. Se trata de Ivonne Montero, quien tras haberle ganado al actor en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos 2, le responde luego de declarar que le ayudó con su hija Antonella cuando tenía problemas de salud.

Montero empezó su carrera en Televisa en 1997 y participó en melodramas como Nunca te olvidaré, Rosalinda, Mujeres engañadas, La casa en la playa y Las vías del amor, sin embargo, en 2003 se fue a Telemundo, donde protagonizó ¡Anita No Te Rajes!. Tras su éxito en la televisora hispana, en 2008 se cambió a las filas del Ajusco, donde ocupó el rol principal en los proyectos Secretos del alma, La loba y Hombre tenías que ser.

Ivonne Montero

Aunque se dijo que acabó en malos términos con ejecutivos de Televisa, pues comentó que cuando se fue a Telemundo ni siquiera quisieron saber cuánto le iban a pagar para que se fuera, en 2019 regresó a la televisora de San Ángel, aunque ya no tenía contrato de exclusividad. Ivonne se unió al elenco de Por amar sin ley, además de que el año pasado se integró al programa Hoy para participar en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde no logró ganar.

La actriz se ha enfrentado a dolorosas vivencias en su vida y ha superado episodios difíciles. Como se recordará, hace 4 años sufrió el asesinato de su exesposo y padre de su hija Fabio Melanitto, de quien se divorció varios años antes de que le quitaran la vida en la CDMX. Además, su hija Antonella, de 9 años, nació con una cardiopatía congénita, lo cual le impide tener una oxigenación adecuada, motivo por el que ha tenido que monitorear muy de cerca su salud.

Ivonne Montero y su hija Antonella

Tras ganar La Casa de los Famosos 2, donde le arrebató el primer lugar a su exnovio Salvador Zerboni con quien tuvo un romance en el 2014 tras divorciarse de Melanitto, la actriz le respondió al histrión luego de que este afirmara que la apoyó durante las idas al hospital de su hija. Aunque mantuvieron una relación de casi un año e Ivonne la pasaba mal por tener que someter a su hija a múltiples operaciones, ahora que subió la tensión en el reality, Montero lo desenmascara en Venga la Alegría.

Y es que la mexicana afirma que el apoyo de su ex no fue tan sincero como él hace creer a la gente: "Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche, y yo recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TVNotas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento", comentó. Y eso no fue todo, pues asegura que él mintió respecto a que la apoyó económicamente en la cirugía.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni

"Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya. Después me enteré que él estuvo diciendo que él había pagado parte de la cirugía, de verdad Zerboni ¿qué onda contigo?, o sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras", expresó la artista.

Por otra parte, Ivonne también recordó las diferencias que sostuvo con la peruana Laura Bozzo dentro del reality, sobre todo porque nunca sospechó llegar a tener problemas con ella dentro de la casa: "Para mí fue una sorpresa de mal gusto conocer la personalidad de Laura, yo nunca me imaginé, en un principio yo había escuchado que me quería, que me admiraba, que me apoyaba en todos los sentidos, y de repente todo lo contrario, la verdad me sorprendió muchísimo".

Finalmente, Montero recalcó que pese a haber limado asperezas con Bozzo, no desea tener trato con ella: "Yo le sigo recibiendo sus disculpas y ya que Dios la bendiga, pero es una persona que sencillamente no me gustaría volver a toparme con ella", finalizó luego de poner en su lugar a Zerboni, quien aún no responde a estas fuertes declaraciones de la actriz.

