Adiós Televisa: Tras 30 años de exclusividad, Andrea Legarreta queda fuera del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien habría quedado sin exclusividad en Televisa luego de más de 30 años en la empresa, tiene muy preocupados a todos los televidentes y a sus seguidores debido a que este lunes 15 de agosto no apareció conduciendo el programa Hoy. Sin embargo, ella no fue la única ausente en la reciente emisión del matutino y Raúl Araiza de nueva cuenta no se presentó al aire.

Como se sabe, la esposa del cantante Erik Rubín es la persona con más experiencia en el programa matinal del Canal de Las Estrellas pues tiene más de 20 años formando parte del elenco. En días pasados este proyecto celebró su 24 aniversario y ante la pregunta obligada sobre qué hacía para no enfadarse ni cansarse de estar activa durante tanto tiempo, Andy manifestó que para ella no es nada complicado porque "ama" lo que hace.

La presentadora de 51 años, quien comenzó su carrera actuando telenovelas como Carrusel (1989), Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992) y ¡Vivan los niños!, sin duda alguna es un pilar importante de la empresa de San Ángel y esto ha dado pie a que se especule que tiene mucho poder dentro del canal. No obstante, ella siempre ha negado tener aires de 'jefa' como todos especulan y asegura que su palabra no influye en la decisión de los ejecutivos.

Durante toda la semana pasada el programa Hoy se transmitió grabado ya que todo el elenco y staff se encontraba de vacaciones y fue hasta este lunes 15 de agosto que se retomaron las actividades laborales pero 'La Legarreta' no apareció a cuadro. Se pudo ver que en esta ocasión el elenco estuvo integrado por los titulares Tania Rincón, Arath de la Torre, Paul Stanley, Galilea Montijo y Andrea Escalona, así como dos invitados: Carlos Arenas y Kikín Fonseca.

¿Andrea fue despedida de Hoy? No, en realidad la experimentada conductora no se presentó a trabajar porque continúa disfrutando de unos días de descanso. Esta mañana de lunes la también actriz mexicana publicó un par de videos a través de su cuenta oficial de Instagram en los que muestra lo bien que la está pasando con su familia en Bali, Indonesia. Ella, su esposo Erik Rubín y sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, estuvieron recientemente en el bosque sagrado de los monos y describieron esta experiencia como espectacular.

De las experiencias más hermosas, tiernas y divertidas... Un paraíso espectacular dpnde ellos son libres, cuidados y protegidos por la gente local. Son BELLOS con una dulce mirada... Experiencia que se quedará en la memoria de nuestros corazones…", escribió Andy.

