Adiós Televisa: Tras pedir limosna y veto de TV Azteca, actriz renuncia a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida y polémica actriz, quien durante la pandemia cayó en quiebra y presuntamente hasta acabó pidiendo limosna, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que reapareció en el programa Venga la Alegría e hizo fuertes declaraciones. Durante los últimos años la famosa había estado trabajando para la empresa de la competencia Televisa e incluso llegó a formar parte del programa Hoy.

Se trata de la también cantante y bailarina Lolita Cortés, quien además de triunfar en el teatro musical, se hizo famosa por su participación en el reality de TV Azteca La Academia, sin embargo, permaneció fuera de esa televisora más de una década y se unió a San Ángel. En el 2020 la mexicana fue contratada por la producción del matutino del Canal de Las Estrellas luego de declarar en reiteradas ocasiones que ni ella ni su familia tenían que comer.

Lolita Cortés en 'Hoy'

La llamada 'Jueza de Hierro' fue invitada a dar sus críticas en el reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy y además la invitaron a protagonizar la serie Perdiendo el juicio al lado de Paul Stanley, 'El Burro' Van Rankin y Juan Carlos 'El Borrego' Nava. Cortés continuó trabajando para Televisa durante los primeros meses de este año, sin embargo, luego se supo que volvería a las filas del Ajusco luego de más de 10 años fuera.

Lolita volvió a ser llamada por los ejecutivos del Canal Azteca Uno para que se uniera al panel de críticos de La Academia 20 años, cuya Tercera Décima Generación ya llegó a su fin la noche de ayer domingo 14 de agosto. Hace algunas horas, antes de conocer al ganador de esta temporada, la experta en teatro musical brindó una entrevista al programa Venga la Alegría: Fin de semana para hablar sobre qué experiencia se lleva de este regreso.

Lolita Cortés volvió a 'La Academia'

Cortés comentó que al inicio del concurso de canto no se sentía tan cómoda y contenta, sin embargo, conforme pasaron las semanas ella se pudo sentir mejor. La dura jueza explicó que conoció "gente espectacular" en esta nueva generación y dijo que creó una gran conexión con Ana Bárbara, con quien nunca había convivido: "Yo ni siquiera entendía porqué me hablaba así, porque era tan linda, decía 'es medio falsa' y no, es todo corazón".

Asimismo, Lola volvió a arremeter en contra del director de La Academia 20 años Alexander Acha, con quien vivió fuertes encontronazos y pleitos a lo largo de todos los conciertos. Aunque el reality estaba a punto de llegar a su fin, la reconocida cantante no desaprovechó la oportunidad de volver a criticarlo: "No tiene que ser un director bonito, necesitamos un director que los guíe, él tendría que haber hecho eso en lugar de decir 'yo puedo contra los críticos", reiteró.

