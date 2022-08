"¡Beli, Beli, ra ra ra!": Belinda deja atrás polémica con Nodal y celebra su cumpleaños 'a lo Disney'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la cantante y actriz Belinda compartió con sus millones de seguidores la manera en la que celebra sus 33 vueltas al sol, pues este 15 de agosto está de fiesta y ha dejado claro que la polémica con su expareja Christian Nodal ya quedó atrás, tanto que recientemente realizó unas vacaciones con el cantante Jared Leto en Italia y ahora eligió mariachis, botargas de Disney y hasta manicura con la misma temática para celebrar 'una primavera más'.

Cabe destacar que la celebración no fue elegida por ella, sino por su equipo de trabajo y hasta su mamá, la señora Belinda Schüll quienes la despidieron en el aeropuerto con mariachis, pastel y botargas de los persónanos de Disney, tales como 'Mickey Mouse', 'Daisy', 'Goofy' y 'Minnie' quienes cantaron Las Mañanitas y bailaron con la ojiverde antes de salir con destino desconocido para iniciar con esta magna celebración.

"¡¿Y este recibimiento?! (…) ¡No! Me muero", se escucha decir a la intérprete llena de emoción.

Además del baile, Belinda recibió un pastel de chocolate con velas mágicas que subió a un jet privado, mismo que se ve compartir con sus amigos previo a salir de viaje, no sin también emocionarse por esta nueva aventura donde recordó a Leto pues además a bordo suena la canción The Kill que hiciera popular la agrupación 30 Seconds to Mars que encabeza el también ganador del Oscar.

Esta no es la primera vez que Belinda deja ver lo fan que es de los personajes de Disney, incluso, previo a confirmar su rompimiento con Nodal, la pareja había estado en el parque de atracciones de California donde se demostraron amor en cada una de las atracciones, razón por la cual el anuncio de su separación en febrero sorprendió a la audiencia ya que el viaje antes mencionado sucedió en diciembre como parte de las celebraciones de fin de año.

