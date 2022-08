Black Pink causa sensación tras anunciar que estarán presentes en prestigios premios musicales

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es probable que este sea un gran año para los amantes del K-Pop, sobre todo para los admiradores de BTS y de Black Pink, ya que, por un lado, la boy band no para de consentir a su fandom (ARMY), mientras que la agrupación compuesta por Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé paralizó a sus fans después de anunciar que se presentarán a unos prestigiosos premios musicales, donde cantarán su nuevo tema musical.

Hace poco más de 10 años, los fans del K-Pop y el J-Pop solo podían soñar con que sus bandas favoritas fueran reconocidas en occidente, pero gracias al gran esfuerzo de la cultura del entretenimiento en Japón, Corea del Sur e incluso China varias bandas lograron ganar notoriedad en otras partes del mundo; sin embargo, parece ser que la nación que va a la cabeza en este ambicioso proyecto es Sur Corea, ya que hoy por hoy, la música y los doramas de dicha nación está obteniendo las mayores ganancias.

Black Pink

Un ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente con Black Pink, quienes ganaron gran notoriedad después de que realizaron su debut en el año 2016. Tras seis años de esto, las jóvenes cantantes están listas para arrasar en MTV VMAS 2022, el próximo domingo, 28 de agosto y se espera que las estrellas presenten, durante los galardones su más reciente sencillo, Pink Venom, mismo que se estima será todo un éxito e ventas. Cabe señalar que, la noticia de la presencia de esta afamada agrupación se dio por medio de las redes sociales de la banda, así como del mismo VMAS 2022

Y es que, no podía ser de otra manera, ya que, BLINK recibió varias nominaciones en estos galardones, por lo que no podría ser posible que los VMAS se presentarán sin que el grupo de cuatro chicas tuviera al menos una presentación. Si es que tu eres una verdadera fan de Black Pink no te puedes perder esta nueva edición de uno de los galardones más importantes de la música, el cual será transmitido a través del canal de YouTube de MTV, dentro de dos semanas.

Fuentes: Tribuna