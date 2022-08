De no creerse: Jennifer Lopez y Ben Affleck celebrarán su boda oficial; la fiesta durará 3 días

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que Jennifer Lopez y Ben Affleck sacudieran al mundo del espectáculo estadounidense, hace un mes, luego de que trascendiera la noticia de su inesperada boda, en Las Vegas, la pareja de famosos decidió no conformarse con esa pequeña ceremonia y optaron por tirar la casa por la ventana para festejar su unión como es debido. Se espera que la fiesta dure hasta 3 días.

Fue el portal Page Six quienes obtuvieron la exclusiva de que el intérprete de 'Batman' y la protagonista de Selena, estaban planeando, de manera discreta, celebrar su boda a lo grande y es que, parece ser que ambos gastarán una gran suma de dinero, para el magno acontecimiento, esto a pese a que se espera una boda íntima con sus amigos y familiares más cercanos, aunque esto no impidió que Jennifer Lopez contratara a Colin Cowie, un respetado planeador de bodas, cuya tarifa oscila entre los 25 mil a los 25 millones de dólares ( 496 mil 225 pesos mexicanos a los 496 millones 225 mil 750).

Jennifer Lopez y Ben Affleck tirarán la casa por la ventana

Por otro lado, se sabe que J Lo mandó a hacer su vestido con Ralph Lauren, en Italia, y estará hecho a la medida de la cantante de 'On The Floor'. Una fuente reveló que Jenn hizo gala de su personaje en Experta en Bodas, ya que, ella fue quien se encargó de elegir todo por decisión de Ben, no porque él no quisiera participar, sino porque Affleck quería que todo fuera del gusto de su esposa, argumentando que aquel era el día especial de ella.

También se filtró la agenda que manejará celebración y llevará acabo de la siguiente manera: El viernes se realizará un ensayo, que constará de una cena para los invitados; el sábado, se celebrarán la boda oficial; mientras que cerrarán las fiestas el domingo, con un picnic para todos los invitados, esto según información presentada por una fuente cercana a la pareja, aunque es posible que el cronograma presente algunos cambios con la finalidad de evitar a los paparazzis, los cuales no son del agrado de Ben.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron

Como muchos sabrán, Jennifer Lopez y Ben Affleck mantuvieron una relación en el 2002, en la que la pareja había planeado llegar al altar, pero debido al excesivo acoso de la prensa, los entonces prometidos desistieron, argumentando que habían optado por posponer la ceremonia, pero terminaron por separarse, no fue sino 20 años después que ambos retomaron su relación y al fin lograron llegar al altar.

Fuentes: Tribuna