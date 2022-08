A 4 días de su trágico fallecimiento, revelan la que habría sido la última voluntad de esta actriz

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El viernes, 5 de agosto, la mundo de la farándula estadounidense se vio sacudido después de que una de querida actriz sufriera un grave choque; las heridas de este trágico accidente terminaron por arrebatarle la vida tan sólo siete días después. A menos de una semana de estos lamentables hechos, un medio norteamericano reveló la que pudo ser la última voluntad, a nivel profesional, de esta famosa.

Se trata de Anne Heche, una actriz que fue sumamente reconocida en Estados Unidos por su larga carrera, mientras que en México se le pudo ver en obras como en Sé lo que hicieron el verano pasado y Volucano. Como muchos sabrán, la expareja de Ellen DeGeneres perdió la vida luego de un trágico accidente, ocurrido en las calles de suburbanas de Los Ángeles, durante la tarde del viernes de hace poco más de una semana.

No fue sino hasta martes, 15 de agosto, que se liberó el contenido del podcast Behind the Velvet Rope With David Yontef, el cual fue grabado a principios de este año, en él, la actriz de Six Days, Six Nights, relató lo que podría ser su última voluntad a nivel profesional, ya que, durante aquel episodio se abordó el tema de qué actriz le gustaría que le interpretará, en caso de que realizarán una película acerca de su vida.

De acuerdo con la respuesta de Heche, ella quería que dos actrices participaran como ella. Quien le daría vida a su versión joven sería Miley Cyrus, esto debido a que le gusta mucho el trabajo de la actriz; al mismo tiempo que resaltó el gran valor que tuvo para deshacerse de su versión adolescente como Hannah Montana, para dar paso a la mujer liberal que todos conocieron en el video de Wrecking Ball, canción que causó revuelo en el año 2013.

La habilidad de que ella (Miley) sea capaz de salir adelante... La he visto en 'Hannah Montana'. Poder hacer eso, poder ser tan audaz como lo ha sido, pasando de Disney a ya sabes, 'Wreking Ball', la forma en que se mueve, la forma en que canta, su voz, su compasión (...) la forma en que ama a todos, su capacidad para salir. Esa sería la forma en que vería a un artista puro comprometiéndose con el mundo en el mejor momento posible. Es por eso que elijo a Miley. Y creo que es una maldita gran actriz

La segunda actriz que Anne mencionó es la carismática Kristen Bell, con quien trabajó en la película televisiva, Gracie's Choice. De acuerdo con las palabras de Heche, esperaba que la estrella de The Good Place pudiera interpretarla debido a que ve mucho de ella en la celebridad, por otro lado, celebró la gran personalidad de la actriz, así como el gran humor que ya muchos conocen.

