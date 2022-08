Divorciado y desfigurado: Tras 18 años vetado de Televisa, galán de TV Azteca se une a Chapoy

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha aparecido 'desfigurado' en sus redes sociales y está vetado de Televisa desde 2004 pese a que fue uno de los galanes protagónicos más cotizados, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy luego de haberse cambiado a las filas de TV Azteca. Se trata de Mauricio Islas, quien actualmente está en Colombia donde graba el reality Top Chef VIP para Telemundo.

Como se recordará, el actor debutó en 1992 en la empresa de San Ángel y actuó en melodramas como Pobre niña rica, Mi querida Isabel, Mi destino eres tú, Primer amor a 1000 x hora, Amor gitano, El manantial y Amor real, sin embargo, tuvo un fuerte conflicto legal con la televisora al renunciar a su contrato de exclusividad y firmar con Telemundo en el 2004. Esto le causó ser vetado desde entonces y según él mismo ha compartido, el 'castigo' seguiría vigente luego de 18 años.

Al firmar con la televisora hispana, Islas se mudó a Estados Unidos y participó en telenovelas como Los Plateados y Amores de Mercado, hasta que en 2010 se fue al Ajusco, donde se volvió galán protagónico de nueva cuenta estelarizando La Loba, La mujer de Judas y Las Bravo, siendo su último melodrama en el 2015. Dentro de sus últimos proyectos está el reality culinario MasterChef Celebrity México y el unitario producido en Azteca, Un día para vivir.

Desde entonces se ha encargado de mantenerse activo en redes sociales publicando divertidos videos, pues su sentido del humor ha encantado a internautas. El histrión se ha puesto creativo utilizando diferentes filtros con los que se ha 'desfigurado' el rostro y ha hecho videos con diálogos que hacen reír a más de uno, sin embargo, en esa ocasión el histrión habla de un tema bastante serio en entrevista con Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy.

Islas platicó acerca de la relación que tenía con una fundación en la que involucraban a artistas como él o Mauricio Ochmann a un supuesto mal manejo. Cabe mencionar que hace unos días un hombre que se decía tesorero de la fundación se quitó la vida luego de confesar que había hecho un terrible fraude. Islas, como muchos otros artistas, aportaron dinero a la fundación, por lo que el galán de novelas explica desde Colombia donde está grabando Top Chef VIP, qué pasó pues él apadrinó un trasplante.

"Es un movimiento que empezamos hace más de 18, 19 años. Elizabeth Castro, Mauricio Ochmann, 'El Piojo' Herrera y tu servidor que empezó a hacer consciencia a la gente con el tema de los trasplantes. Hace como 5 años hicimos esta fundación llamada 'Apadrina un trasplante' porque dejamos de recibir apoyo, entonces recibimos apoyo para poder ayudar a la gente más necesitada y que puedan recibir un trasplante de ser vivo a ser vivo, que tiene que ver con riñones (...) llevamos funcionando 5 años. Somos fundadores".

Y agregó: "esta persona de la que se está hablando tenía el puesto de tesorero honorario, lo único que hacía era verificar que las cuentas y los pagos fueran correctos. No tenía otro puesto más. A esta persona la vi unas 6 veces y desafortunadamente, los fraudes y lo que está pasando tiene que ver con un negocio de bienes raíces". Y sobre el asunto, comentó que hay gente que ha malentendido la situación, pero ellos no tienen nada que ver con él.

Celebridades y gente que ha donado no tenemos nada que ver, ninguna relación, no hemos sido estafados ni nada que ver con las cosas que él hacía en su negocio, solo apoyaba, no tenía acceso ni a las cuentas", dijo.