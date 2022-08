Mientras Rosalía recibe 3 peluches de una reconocida farmacia, fans de Rammstein piden no usarlos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del domingo 14 de agosto el 'Motomami Tour' llegó a México y con ello el Auditorio Nacional ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo y considerado uno de los recintos más importantes de la industria del entretenimiento, lució al tope de su capacidad para que los fanáticos de Rosalía interpretaran al unísono temas como Con Altura, Despechá, Bizcochito o Saoko, lo cual se quedó grabado en la memoria tanto de sus seguidores como de la cantante.

No obstante, un hecho se ha llevado las tendencias y es que como ya se ha vuelto costumbre, los asistentes a eventos, principalmente los que saben que estarán en las primeras filas de los eventos más trascendentes de la cartelera, suelen llevar peluches de una reconocida cadena de farmacias en México, lo cual derivó a que la cantante y compositora saliera no solo con uno sino con tres de estos peculiares personajes solo en una noche.

Cabe destacar que al momento en que el primer peluche del doctor de bata y bigote blanco llegó al escenario del 'Coloso de Reforma', Rosalía de inmediato lo tomó y abrazó con mucho cariño, lo cual le valió la euforia de todos los asistentes quienes ya se han acostumbrado a que este médico esté en los principales eventos más que cualquier fan. "Mi teoría es que México es muy Motomami", dijo la cantante al leer lo que el peluco tenía escrito.

Cabe destacar que Rosalía con este acto popular solo en México, se suma a artistas como Slipknot, Gorillaz, Maroon 5, Coldplay, Aurora, The Strokes, The Killers, Chvrches, Los Tigres del Norte, Interpol, 5 seconds of summer, o incluso la banda de metal sinfónico Epica en lucir un personaje de este tipo sobre el escenario, algo por lo que seguidos de la banda alemana Rammstein han pedido que, en caso de acudir a los eventos que están por suceder en la capital mexicana, no lanzarlos pues además de ser peligrosos, podrían causar el enojo de los antes mencionados y hasta llegar a vetar al país azteca de sus tours mundiales.

A través de las redes sociales se ha difundido un comunicado en donde seguidores de la banda que ha hecho famoso el tema Du Hast piden considerar el temperamento de los artistas, al tiempo del espectáculo que suelen llevar por todo el mundo, mismo donde resalta la presencia de fuego sobre el escenario y en algunas partes fuera del mismo y, al haber la presencia de este tipo de muñecos de peluche, México podría quedar mal con la agrupación.

"Rammstein tiene un espectáculo muy meticuloso y cualquier situación ajena puede conllevar un enojo de la banda (nos terminen eliminando del próximo DVD o peor nos mandan ALV del próximo Tour) En esta ocasión si les decimos: ¡NO LO HAGAN!. El enorme detalle es que ojalá sea solo uno el que lo aviente y otra es que le arrojen cómo 20. Y peor que algún chistosito se le ocurra en hacerlo en el momento de algún lanzallamas", dice la publicación.

La agrupación e metal industrial originaria de Alemania ha pospuesto esta visita a México por más de dos años, pues cabe destacar que luego de haberse anunciado una serie de conciertos en el país, la crisis sanitaria por Covid-19 causó que este y otros eventos en vivo se pospusieran, dejando que hasta el próximo mes de octubre se realicen los conciertos que desde hace varios meses se informaron como 'sold out'.

