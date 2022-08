Productora denuncia a famoso comediante por presunto abuso en su contra: "Me llevó al baño"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El comediante Mau Nieto está dando de qué hablar en redes sociales, luego de que la productora de stand up, Melissa Yamel, habló de la experiencia que vivió con el humorista nacido en Iztapalapa. A través de Twitter, la mujer señaló públicamente al también conductor de presuntamente haber abusado de ella en 2018, luego de que se encontraron en el mismo lugar.

"Aprovechando que ya clausuraron (por fin) el Woko Comedy Club y Ciento 39, abro (hilo) de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto abusó de mí en 2018", inició Melissa para narrar su experiencia al lado del cómico que apareció en el programa LOL: Last One Laughing, de Eugenio Derbez.

El Woko (Ciudad de México) es un lugar que frecuentaba ya que amo el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otros comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: '¿Qué estás tomando?'. Después de eso compró un mezcal, y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: '¿Mauricio Nieto, por qué me invitas tantos tragos?' 'Para poder cog*r contigo'- respondió", dijo la standupera.

A continuación, la presunta víctima pormenorizó cómo fue que el comediante la abusó: "Me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban".

Tras el incidente, Yamel contó que personas cercanas al comediante y gente del bar se lanzaron en su contra por haber mantenido "ese encuentro", e incluso le indicaron que "le arruinaría la carrera a Mau". De la misma manera, Melissa aseguró que le dejaron de dar oportunidades laborales y ya no fue contemplada como parte del staff, además de que al reencontrarse con Nieto este "tuvo una mala actitud".

