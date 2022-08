A punto de morir: Tras dejar TV Azteca por Televisa, hallan inconsciente a actor y lo hospitalizan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar en telenovelas de Televisa y luego estar 12 años trabajando en TV Azteca, un famoso villano de telenovelas habla tras ser hospitalizado y casi morir de Covid-19. Se trata de Leonardo Daniel, quien empezó en la televisora de San Ángel en Mundo de juguete (1975) y también actuó en Los ricos también lloran, La fiera, Rosa salvaje, Amor del barrio, Cañaveral de pasiones y La antorcha encendida, hasta que en 1998 se fue al Ajusco.

En la competencia, el actor también se unió al elenco de Azul tequila, Cuando seas mía, Agua y aceite y Pobre diabla, hasta que se fue a Telemundo, donde actuó en series como El Chema y El Señor de los Cielos. Tras dos décadas de ausencia, en 2019 dejó l Ajusco y volvió a Televisa, en donde participó en Cuna de lobos y Médicos, línea de vida, sin embargo, cuando iba a participar en Vencer el desamor, el actor tuvo que ser despedido porque se contagió de Covid-19 y fue hospitalizado.

Leonardo Daniel

En entrevista para el programa Confesiones de la conductora Aurora Valle, transmitido por el canal TlNovelas de Televisa, el actor contó cómo fue su terrible experiencia al contagiarse de Covid-19, recordando que casi muere y estuvo hospitalizado 8 días: "Afortunadamente soy un bendecido. Luego te cae el 20 que eres un sobreviviente. En terapia intensiva sí la pasé fuerte. Cuando llegué, que llegué inconsciente", señaló.

Y agregó: "El doctor le dijo a mis hijos: 'hay que intubarlo o me autorizan hacerle un tratamiento experimental para ver si la libramos'. Me eché 7 días en terapia intensiva con el tratamiento, igual con el oxígeno a presión pero sin el agujero y la libré". También comentó que fue de un momento a otro que su salud decayó. Como se recordará, él estaba grabando telenovela, misma que tuvo que dejar por la enfermedad.

"Estábamos grabando, pruebas rutinarias que hace la empresa. Era 'Vencer el desamor', muy chistoso, un día nos hacen pruebas a todos porque había un caso de un técnico. Salí positivo y me dijeron vete a tu casa y quédate aislado. Yo dije: 'asintomático, a mí la huesuda me hace cosquillas'. El viernes dije: 'buenas noches a todos' y el sábado va a checarme mi mujer y me encuentra en el suelo inconsciente. Mis hijos me cargaron y le llamaron a un amigo nuestro. Me metieron a urgencias, me estabilizaron", contó.

Tenía cero oxigenación ya. Si uno es tonto, estaba más tonto que de costumbre. De ahí me llevaron a un hospital de Covid".

El actor estuvo hospitalizado 7 u 8 días y señaló que nunca tuvo consciencia plena y no se acuerda de muchas cosas, además de que lo sedaron para estar más tranquilo, sin embargo, sí recuerda la frase que lo ayudó a salir adelante. "Yo decía todos los días 'he vivido padrísimo, bien pleno, si tengo que irme me voy pero not today'. Lo tomé como mantra y decía 'Hoy no'", comentó, además de revelar que una de sus secuelas es que se le hizo la piel muy sensible y le salen moretones muy fácilmente.

No obstante, pese a lo que le dejó esta dura enfermedad, señaló que está muy agradecido de haber sobrevivido y vive al máximo el día a día: "Me siento muy fuerte, me divierto cada instante, cada escena (...) Estoy vivo, trabajo, me llevo de maravilla con mi mujer", finalizó recapacitando sobre su realidad y lo feliz que es, asegurando que se siente en su mejor momento tanto personal como profesional.

Fuente: Tribuna