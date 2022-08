Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa y unirse a TV Azteca, actor llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien dejó de hacer telenovelas en el 2019 para enfocarse en programas cómicos y la conducción, regresa al programa Hoy luciendo irreconocible tras transformarse en polémico cantante. Se trata de Arath de la Torre, quien impactó a todos al transformarse en mujer (imitando a la jueza Ema Pulido como 'Ema Encerado'), sin embargo, ahora se convirtió en Christian Nodal en el programa de Televisa El Retador, el cual se estrenó este domingo.

Como se recordará, Arath lleva más de 30 años trabajando en las filas de la televisora de San Ángel, protagonizando melodramas como Soñadoras, Amigas y rivales y Una familia con suerte. Tras su última participación en un melodrama en el 2019, desde el 2021 forma parte el elenco del programa Hoy, pese a que en el 2020 estuvo en La Resolana de TV Azteca. Aunque el histrión es bastante talentoso, no se ha salvado de protagonizar escándalos, lo que le ha traído críticas fuertes de algunos internautas.

Tras su polémico comercial de los Voladores de Papantla y el pleito con su excompañero de la obra El Tenorio Cómico Julio Alegría luego de que la prometida de este afirmara que Arath presuntamente le coqueteó por mensajes, el histrión dejó atrás estas controversias y actualmente se encuentra más ocupado que nunca pues además de estar en el matutino de Las Estrellas también está en El Privilegio de Mandar (disponible por Vix) y ahora El Retador, reality conducido por Consuelo Duval.

En la emisión de este lunes 15 de agosto en el programa Hoy, presumieron cómo fue el espectacular inicio del reality, que cuenta con famosos como Lupillo Rivera, la 'India Yuridia' y Alicia Villarreal como los jueces. Y fue precisamente ahí que Arath impactó al lucir irreconocible, ya que fue caracterizado como el sonorense Christian Nodal, con todo y tatuajes y sombrero. No obstante, el conductor estuvo a punto de ser eliminado, pero logró llevarse una segunda oportunidad y defenderá su lugar el próximo domingo.

Sin embargo, el momento fue incómodo ¿porque Lupillo, ex de Belinda, era uno de los jueces? No, pues el propio Arath contó que todo se acomodó y ha disfrutado mucho el proyecto. "Desde el primer día que el señor Rubén Galindo me invitó le dije: 'quiero hacer algo diferente, quiero hacer a Christian Nodal'. Corte A, de juez Lupillo Rivera. estuvo increíble porque se prestó a jugar", contó mientras sus compañeros lo felicitaban y al resto de los famosos, como Dulce y Adrián Di Monte, por su participación.

