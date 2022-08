Shock en Televisa: Tras separarse de Gabriel Soto, Irina Baeva explota en 'Hoy' y manda duro mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 15 de agosto la actriz rusa Irina Baeva reapareció en el programa Hoy luego de haber cancelado de nueva cuenta su boda con su famoso prometido, el actor mexicano Gabriel Soto, y lanzó un fuerte mensaje a través de las cámaras de Televisa. La famosa rubia se hartó de las críticas y estalló en la reciente entrevista que dio a este matutino.

#IrinaBaeva explota y lanza contundente mensaje... no se quedó callada y enfrentó las críticas con un fuerte mensaje", reportaron en la cuenta de Twitter de Hoy.

Sin embargo, en esta ocasión Irina no se molestó porque la hayan vuelto a cuestionar sobre su enlace matrimonial con el galán de telenovelas, ya que en sus últimos encuentros con la prensa se ha dejado ver incómoda cuando le preguntan sobre la boda. Hace unos días Soto declaró que la razón por la que no se casaría con su novia en los próximos meses es porque su familia no quiere salir de Rusia debido a la situación que viven en ese país:

Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder, así que seguramente será el año entrante. No es tanto que no puedan viajar, sino que la situación está muy incierta y no quieren arriesgarse".

Se sabe que en este momento el exesposo de Geraldine Bazán e Irina están separados pues ella salió de viaje a Europa y hace unos días reveló que su primera parada era en Barcelona, España, mientras que él permanece en la CDMX debido a que está grabando su nueva telenovela Los caminos del amor. Pero antes de partir la mujer originaria de Moscú dio una entrevista al programa Hoy en la que confesó estar cansada por una delicada situación.

Resulta que Irina platicó con reporteros del matutino de Las Estrellas acerca de lo mucho que le molesta que la critiquen por su físico. La espectacular intérprete rusa pidió un alto a los comentarios sobre cuerpos ajenos e invitó a todo el público de Televisa a que dejen de tener este feo hábito: "El día que aprendamos a respetar ese espacio privado, (el físico y la vida personal de cada persona), yo creo que como sociedad de verdad que seríamos una sociedad mucho más feliz".

Baeva explicó que los estándares que impone la sociedad no deberían de ser idealizados por ninguna mujer y aseguró que tanto a ella como a muchas otras personas sí les causa presión lo que los demás opinen sobre ellas: "Seamos sinceros, una mujer nunca va a estar bien, porque una mujer o está demasiado flaca, que por favor ya coma algo porque está en los huesos, casi casi le dicen, o está gorda. Es así en la sociedad desafortunadamente, normalmente los comentarios de la gente en cuanto al cuerpo de una mujer se dividen en estos dos, o está gorda o está demasiado flaca".

La villana de telenovelas como Soltero con hijas y Amor Dividido no paró de repetir y suplicar respeto hacia la individualidad de cada persona y suplicó un alto a las críticas a los cuerpos ajenos: ""Creo que para una mujer lo más importante es cómo yo me siento conmigo misma... pero si te dejas llevar por ese tipo de comentarios, la verdad que sí tiene una presión la sociedad en esos aspectos bastante fuerte".

