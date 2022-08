Tras 47 años en Televisa y vender sus joyas para vivir, corren a exconductora de 'Hoy' de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora del programa Hoy reaparece y revela por equivocación que ya fue despedida de TV Azteca luego de que también se quedara sin trabajo en Televisa luego de 47 años y de Imagen Televisión. Se trata de Talina Fernández, quien había sido confirmada como una de las participantes de MasterChef Celebrity México, sin embargo, este domingo habló de más y ventiló tremendo spoiler: que no llegará a la final pues fue eliminada.

Como se recordará, la llamada 'Dama del buen decir' empezó su carrera en los años 70 y estuvo en decenas de populares programas de San Ángel, además de noticieros y programas de radio. Talina formó parte del elenco original del programa Hoy, aunque salió años después. Lamentablemente, en 2019 la presentadora fue despedida luego de más de 20 años en su emisión Taliníssima. Según ella misma contó hace poco, luego de dejarla sin trabajo, en Televisa ni siquiera le habrían dado su pago de liquidación completo.

Ya que su desempleo fue repentino y coincidió con la llegada de la pandemia, Talina tuvo problemas económicos. Al no contar con ingresos fijos, empezó a acabarse sus ahorros y varios medios reportaron que presuntamente estaba 'ahogada' en deudas y tenía sus tarjetas de crédito saturadas. La propia Talina contó tiempo después sin ninguna pena que sí tuvo que vender bienes para salir adelante, como sus joyas.

Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó para 'De Primera Mano'.

Tras dos divorcios y estrenar novio en este 2022 a sus 78 años, Talina lamentablemente fue despedida del matutino Sale el Sol de Imagen TV tras la salida del productor, sin embargo, pronto fue contratada por TV Azteca para la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Y aunque fue anunciada con bombo y platillo, este domingo la 'Dama del buen decir' terminó lanzando tremendo spoiler, pues confesó a sus fanáticos que no llegará a la final de la competencia (la cual actualmente siguen grabando).

Tras algunos meses de bajo perfil, sobre todo luego de que su hijo Coco Levy fuera acusado por varias mujeres de abuso, la conductora reapareció en su canal de YouTube ese domingo y explicó por qué desapareció: "Por fin me puedo comunicar con ustedes, he estado ocupadísísima, a mi avanzada edad, ya cumplí 78, sin redes... Quiero decirles que voy a estar en un programa fantástico que va a salir muy pronto al aire, se van a divertir y lo van a gozar como lo hice yo".

Y agregó: "Estén pendientes porque es una gran gran aventura, espero verlos ahí, que me acompañen como lo han hecho a lo largo de tantísimos años", comentó además de señalar que actualmente está trabajando en un programa de radio con su otro hijo. No obstante, usuarios no pudieron evitar notar que les soltó el spoiler de que ya no está en las filas de TV Azteca. Fue el youtuber Alejandro Zúñiga quien evidenció esto en su canal de YouTube.

Nos la volvieron a correr, se fue de Imagen Televisión, afortunadamente no tardó mucho y agarró chamba en 'MasterChef Celebrity México', en TV Azteca, pero resulta que nos dio spoiler ella misma", comentó Zúñiga.

"Subió un video este fin de semana diciendo: 'mi vida, mis amores, pues resulta que no había tenido tiempo de saludarlos por aquí pero entonces estaba en un proyecto, pero ahora ya tengo tiempo', entonces dices tú, Talina, nos dio un spoiler, el programa se sigue grabando y Talina Fernández no está en la final, es expulsada (...) Yo creo que la mantuvieron por la figura que es, pero no porque haya cocinado", señaló y agregó que otro de los eliminados es Ernesto D'Alessio.

Ya se supo también que Ernesto D'Alessio porque se fue a hacer casting a Televisa, entonces ellos mismos se descubren", concluyó.

