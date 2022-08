Tras amorío con ejecutivo de Televisa y años vetada, conductora vuelve a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien estaría vetada de Televisa tras salir del pleito con un poderoso ejecutivo que fue su esposo, regresó a formar parte del programa Venga la Alegría y dio un duro golpe al rating del matutino de la competencia Hoy, donde ella ya trabajó. Se trata de la guapísima Anette Cuburu, quien la semana pasada salió del aire ya que se tomó unas vacaciones para disfrutar en familia.

El pasado viernes 12 de agosto la artista originaria de Baja California no se presentó a trabajar en el matutino de TV Azteca y esto dio pie a que se comenzara a especular que podría haber sido despedida de la empresa. Sin embargo, esta información fue una falsa alarma y más tarde la misma presentadora de 47 años presumió que había abandonado la CDMX y que se encontraba realizando un viaje al lado de sus dos niñas.

Fuente: Instagram @anetteoficial

Anette pasó unos días increíbles en las playas de Cancún, Quintana Roo, desde donde no paró de derrochar belleza y presumió tremendo cuerpazo con pequeños atuendos playeros que resaltaron su tremenda anatomía. No obstante, sus días en el paraíso llegaron a su fin y la mañana de este lunes 15 de agosto la conductora se tuvo que reintegrar a la rutina y tuvo que volver al trabajo en los foros de la televisora del Ajusco.

Desde muy temprano Cuburu se reactivó y regresó a la conducción del matutino Venga la Alegría, al cual se integró a partir de enero de 2019 luego de que el programa en el que trabajaba, Todo un show, desapareciera. Los fieles admiradores y fans de la llamada 'Güera Cachanilla' quedaron fascinados al verla de regreso en el foro y luciendo más espectacular que nunca con un atractivo vestido rojo que resaltó su tremenda delgadez.

Elenco de 'VLA'

Sin duda alguna la presencia de Anette en este programa los beneficiará, pues es una de las conductoras más reconocidas del país, y también vendrá a dar un duro golpe al rating de Hoy. Como se recordará, la presentadora y actriz formó parte del matutino de Las Estrellas en el pasado y recientemente declaró que había sido una de sus peores experiencias laborales ya que tuvo una muy mala relación con su compañera Andrea Legarreta.

Además en diversas ocasiones la conductora ha arremetido en contra de Televisa, empresa a la que llama "telerisa", por haberla vetado luego de divorciarse de Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo: "A mí me vetaron de todas las televisoras del mundo... Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie...", contó la presentadora hace unos años durante su regreso a las filas de TV Azteca.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva