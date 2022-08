Tras conflicto con reportera, Pablo Montero arremete en contra de TV Azteca por "dañar su imagen"

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Pablo Montero sigue resguardando su imagen de la opinión pública luego de que se expusieran las imágenes en las que aparece agrediendo a una conocida reportera del programa Ventaneando. Debido a las críticas y fuertes señalamientos que ha recibido por esta acción, el intérprete de regional mexicano se defendió en entrevista para el matutino Hoy, asegurando que todo es un plan en su contra para hacerlo quedar mal ante la gente.

Si tú no das una entrevista a una televisora pues se enojan y la agarran en contra de ti, entonces llegan y hacen ese tipo de preguntas porque no les das una exclusiva, es que yo no tengo ahorita tiempo de estar dando exclusivas ni nada", dijo en primera instancia el artista.

Posteriormente, Pablo destacó lo difícil que es controlarse cuando las personas lo provocan, sobre todo con cuestiones de su vida privada.

Yo respeto mucho a la prensa, pero cuando no hay respeto, pues se pierde el respeto, entonces el respeto al derecho ajeno es la paz, tienes que respetar, yo siempre respeto, pero cuando se meten conmigo yo si me enojo, me enojo mucho porque respeto a la gente para que no se metan conmigo", manifestó.