Tras convertirse en hombre y desfigurarse, estrella de Televisa hunde a youtuber frente a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los artistas y los creadores de contenido no parecen llevarse del todo bien últimamente y es que, tan solo el pasado fin de semana, Lolita Cortés protagonizó un escándalo con el tiktoker, Paco de Miguel, luego de que le desagradara su dinámica de la entrega de premios OMG de TikTok, a los alumnos de La Academia; tan sólo poco más de 12 horas después, una querida actriz y exestrella de Televisa arremetió contra un podcaster en YouTube, por haberla tachado de poco accesible con sus fans.

Se trata de Vanessa Guzmán quien, a pesar de haberse convertido en una notable fisicoculturista, ha sido blanco de la prensa y de algunos usuarios de Internet, quienes la han señalado por, presuntamente, haberse desfigurado debido a su musculatura, mientras que otros llegaron al grado de afirmar que se había convertido en hombre, dado al resultado de sus entrenamientos. Resulta ser que, el pasado domingo, 14 de agosto, la estrella de melodramas como Atrévete a Soñar, Soltero con hijas, Infames, Amor Mío, Aventuras en el tiempo y Alborada, dio de qué hablar luego de que fuera señalada en el canal de YouTube de Alejandro Zúñiga.

Vanessa Guzmán es criticada por su apariencia física

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de Alejandro, quien comentó de manera anecdótica que Vanessa solía ser un poco intolerante con sus fans, al negarse a tomarse fotos directamente con sus ellos, ya que, supuestamente, cada vez que un seguidor se le acercaba para tomar el retrato de recuerdo, ésta sacaba un fotografía de su bolso, la firmaba y se las obsequiaba. De acuerdo con las declaraciones Zúñiga, esto habría ocurrido en la época en la que la celebridad participaba en el melodrama Infames, hecho que ocurrió en el año 2012.

Como era de esperarse, esta situación no fue del agrado de Vanessa, quien no dudó en arremeter en contra del creador de contenido, revelando que todo lo abordado durante su transmisión en vivo, con respecto a la fisicoculturista, era una completa "falsedad", detallando que es "desagradable" que se exprese así de una situación de la que no tiene certeza alguna. Finalmente, la exparticipante de Miss Universo concluyó su mensaje con un saludo y dio por cerrado el tema.

Con todo respeto, pero es una falsedad. No te conozco, tengo el gusto pero es desagradable expresarse así, hace más de 13 años de todo esto y siguen hablando de algo que ni les consta... sigue siempre de la mano con la prensa pero con veracidad, reciban un caluroso saludo

Respuesta de Vanessa Guzmán

Créditos: Twitter @vanessaguzman

Fuentes: Tribuna, Twitter @vanessaguzman