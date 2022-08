Tras duro divorcio y luego de perder 45 kilos, cantante hace fuertes declaraciones de su novio

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Durante el año 2021, una afamada cantante sorprendió a sus fans, después de revelar que se había divorciado de su marido, con quien concibió a su pequeño hijo, luego de casi un año de una reveladora entrevista, la cantautora se encuentra en una nueva relación y parece ser que las cosas van bastante en serio, ya que no dudó en hacer estremecer a sus seguidores, luego de hacer tremendas revelaciones sobre su actual pareja.

Se trata de Adele, la icónica cantante británica que saltó a la fama en la década del 2010, luego de lanzar su arrollador éxito Rolling In The Depp y que logró paralizar a sus miles de seguidores luego de bajar 45 kilos. Parece ser que, actualmente, la intérprete de Love in the dark, Set fire to the rain, Easy on me, Hello, Someone Like You y When we were young se encuentra en su mejor época, hecho que presumió recientemente, durante una entrevista en la que reveló que, actualmente, se encuentra sumamente enamorada de su actual pareja, Rich Paul.

Estoy enamorada. Soy tan feliz como nunca lo seré (...) Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él", declaró la famosa

Adele y Rich Paul

Por otro lado, Adele fue cuestionada con respecto a la ola de rumores que desde el mes de febrero surgieron entorno a ella y a Rich Paul, luego de que la ganadora del Grammy fuera captada mientras portaba un gran anillo de diamantes, pero ella declaró que hasta el momento no se ha comprometido, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo algún día e incluso detalló que está dispuesta a tener más hijos y a agrandar a su actual familia.

No estoy casada (...) definitivamente quiero más hijos. Soy ama de casa y soy matriarca, y una vida estable me ayuda con la música

Como se mencionó anteriormente, hace 1 año, Adele brindó una entrevista a Oprah Winfrey, donde abrió su corazón sobre su divorcio con el agente deportivo, Simon Konecki, donde mencionó que siempre lo amaría, ya que él le había salvado la vida, esto es porque llegó en un momento de su vida en el que requería de la mayor estabilidad posible y sí bien, Rich Paul podría perfilarse para ser el amor de su vida, su exesposo fue quien se ganó completamente su confianza.

Era tan joven y creo que me habría perdido un poco en todo esto. Creo que de no haberlo conocido podría haber ido fácilmente por caminos no recomendables y de autodestrucción (...) Es la persona más estable que he tenido en mi vida, hasta el momento. Incluso ahora, le confío mi vida

Adele y Simon Konecki

Fuentes: Tribuna