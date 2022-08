Tras varios meses separados, Mauricio Ochmann y Paulina Burrola tienen apasionado reencuentro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace tres meses y medio, Paulina Burrola y Mauricio Ochmann compartieron su última fotografía juntos, ésta fue tomada durante la alfombra morada de Las Bravas, serie que es protagonizada por el actor y puede verse a través de la plataforma de HBO Max, desde entonces, la pareja no volvió a tomarse ninguna fotografía o video en el que ambos aparecieran, de hecho esto dio paso a algunas especulaciones de una presunta separación, mismas que fueron apagadas rápidamente, ya que, la influencer de Sonora solía dejarle uno que otro comentario romántico al histrión.

Pero... ¿cuál fue el motivo de que ambos tomaran distancia? Sí bien, esto no está confirmado, es posible que haya sido el trabajo lo que provocó que la pareja de famosos no se viera (físicamente) durante un tiempo considerable. Según las publicaciones de Instagram del actor de El Chema, El señor de los cielos, Victoria, Ahí te encargo, Ya veremos y Qué despadre, el actor se ha mantenido en contantes viajes por cuestiones de trabajo, esto es debido a que Ochmann ha tenido que estar en las presentaciones de Sin ti no puedo, en Europa y en las de ¿Y cómo es él? En México.

Pauina Burrola y Mauricio Ochmann

Por otro lado, se sabe que Mau ha estado grabando un nuevo proyecto en España, del cual han sido pocos los detalles que ha dado y también ha viajado a Estados Unidos para su serie de conferencias, Actuando en Vida, donde abre su corazón frente a su público y cuenta varias anécdotas que tuvo que vivir desde que sus padres, una pareja de mexicanos, lo adoptaron cuando apenas era un niño, en Washington, DC. también compartirá su experiencia de vida con su anterior adicción al alcohol, entre otras cosas.

Es posible que, tras todo lo anteriormente mencionado, el histrión haya tenido problemas para ver Burrola; sin embargo, parece ser que, el pasado fin de semana, la pareja tuvo su esperada reunión, ya que, se les vio en medio de una romántica cita en Galicia, España. Ochmann compartió una fotografía en la que ambos parecían mirarse de manera apasionada, con el mar de fondo, a la vez que compartió un romántico mensaje:

Enamorados de Galicia. Amo compartir y disfrutar la vida contigo", declaró Maurcio Ochmann

Click aquí para ver las fotografías del reencuentro

Fuentes: Tribuna