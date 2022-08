Va con todo: Johnny Depp regresará al cine dirigiendo película y actuando con Al Pacino

Los Ángeles, California.- El bache en la carrera del actor Johnny Depp que le dejó el juicio mediático contra su exesposa, la actriz Amber Heard parece ir quedando atrás, pues luego del fallo de la Corte de Virginia revelado el pasado 1 de junio donde el histrión salió beneficiado, poco a poco ha ido retomando proyectos que le impedían reencontrase con sus fans, ejemplo de ellos fue el rodaje de más cintas luego de perder al personaje de 'Jack Sparrow' dentro de la saga Piratas del Caribe o el de 'Gellert Grindelwald' en Animales Fantásticos.

Pese a todo ello, el protagonista de otros filmes como El joven manos de tijera, Sombras tenebrosas o Cry-Baby anunció que regresará al séptimo arte y lo hará como director, faceta que no experimentaba desde hace 25 años y la cual retomará en el proyecto denominado Modigliani, un largometraje que se encargará de rtetratar la vida del artista Amedeo Modigliani, algo para lo que también se anuncio, la presencia del actor Al Pacino es crucial.

Cabe destacar que no se tratará de su primer proyecto en la pantalla grande tras ganar el juicio contra la co-protagonista de Aquaman, sino que es el primero en donde Depp será director, pues hace unos días las redes sociales 'estallaron' con las imágenes del histrión de 59 años de edad en el papel del Rey Luis XV, personaje que interpretará gracias a la consideración e la directora Jeanne du Barry.

La primera vez que Johnny Depp hizo de director fue en el proyecto The Brave, el cual salió al mercado en 1997 y fue el último donde se encargó de verificar el rodaje, contó que dicho se a de paso, contó con la participación de Marlon Brando, algo por lo que se ha dicho, al también músico le gusta estar en la silla del director al lado de grandes personalidades, pues además del protagonista de Caracortada, también se espera la colaboración del productor Barry Navidi.

Amedeo Modigliani fue un pintor y escultor originario de Livorno, Italia quien en 1916 arrasó con la popularidad en París debido a que entre su estilo sobresalió el estilo bohemio; no obstante, pronto su popularidad fue a pique dejándolo como uno de los pintores con más fracaso comercial dentro del gremio, algo por lo cual la crítica espera ver el trabajo dirigido por el actor y protagonizado por el ganador del Oscar, Al Pacino.

"La saga de la vida del Sr. Modigliani es algo que me siento increíblemente honrado y verdaderamente honrado de llevar a la pantalla. Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse", destacó Johnny Depp en entrevista.

Al momento, no hay una fecha para que el proyecto se estrene, ya que solo se ha mencionado que el rodaje iniciará a mediados del 2023 en Europa pues aunado a las grabaciones de la cinta donde Depp encarnará al Rey Luis XV, también se encuentra en medio de la preparación una gira con la agrupación Hollywood Vampires que formó al lado de artistas como Alice Cooper o Joe Perry, más el reciente lanzamiento del disco con el músico Jeff Beck.

"Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Pacino. Él me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente. Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla", dijo Navidi.