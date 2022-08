Acabó desfigurada: Tras retirarse de Televisa, villana de novelas vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien tiene al menos 7 años sin actuar en Televisa y presuntamente estuvo vetada por un tiempo, volverá al programa Hoy la mañana de este martes luego de una larga ausencia y dará un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría. Se trata de la actriz y cantante Mariana Seoane, quien recientemente se habría quedado sin empleo porque la habrían corrido de Telemundo.

Un supuesto trabajador de esta cadena dio una entrevista a la revista TVNotas para contar que la llamada 'Niña Buena' ya no volverá a trabajar con ellos porque "se portó insoportable" y como toda una "diva" en el arranque de las grabaciones de Top Chef VIP. Sí, la mexicana iba a ser parte de este reality pero los ejecutivos decidieron recortar su participación porque supuestamente armó un zafarrancho luego de que surgiera un brote de Covid-19 entre staff y elenco.

Ella se puso insoportable, habló con los directores del canal y les gritó 'no saben quién soy yo, si me pasa algo, no saben con quién se meten'... Optaron por sacarla, en sí por loca, soberbia, caprichosa, se quedó sin trabajo", dijo el informante