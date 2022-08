Adiós Televisa: Gabriel Soto revela que Irina Baeva volvió a Rusia con su familia tras cancelar boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica no ha dejado de perseguir a Irina Baeva y Gabriel Soto luego de confirmar que nuevamente su boda se había tenido que aplazar y que no llegarían al altar para antes de que finalice este 2022 como lo tenían planeado. En una reciente entrevista el galán de telenovelas de Televisa confirmó que está separado de su guapísima novia y dijo que esta había regresado a Rusia con su familia.

Hace unas semanas la también modelo de 30 años y el protagonista de Te acuerdas de mí y Amor Dividido confesaron que su boda estaba programada para realizarse el pasado sábado 14 de mayo en Acapulco, Guerrero, sin embargo, tuvo que cancelarse porque a la familia de ella no pudo viajar a México. Baeva explicó que debido al conflicto bélico que hay en su país los vuelos para sus siete familiares estaban sumamente costosos y no podían pagarlos.

Fuente: Instagram @irinabaeva

Por su parte, el exesposo de Geraldine Bazán explicó la semana anterior que su enlace matrimonial con la villana de novelas se tendría que aplazar un año más pues sus suegros decidieron no viajar a México por la situación política que atraviesa Rusia: "Todo se puso en pausa por la guerra que hay ahorita, pues los papás de Irina no pueden venirse para acá. Ella habló con su papá y él le dijo que de aquí a un año definitivamente no se iba a poder".

Desde hace varios días Gabriel y Baeva no han sido visto juntos y él mismo declaró que ella se había ido de viaje sola por lo cual están separados, pero solo físicamente. En su reciente entrevista con medios de comunicación como el programa Venga la Alegría, el intérprete mexicano desmintió que se haya terminado su relación con Irina y explicó que ella se fue sola porque él tiene que cumplir con su actual compromiso laboral en Televisa, donde graba su nuevo melodrama Los Caminos del Amor.

Fuente: Instagram @irinabaeva

Soto detalló desde el Aeropuerto de la CDMX que su guapísima prometida, a quien le entregó el anillo de compromiso desde octubre de 2020, decidió tomarse un descanso para viajar a su tierra natal y reencontrarse con sus padres ya que tenía años sin poder verlos: "Sí se fue de viaje sin mí. Yo estoy trabajando y ella está de viaje, se fue a ver sus papás. No especulen, todo está perfectamente bien. Tenía tres años sin verlos (a sus papás)".

Tras descartar que se haya separado de la guapísima mujer rubia, el protagonista de novelas como Soltero con hijas y Vino el amor dijo que sigue en pie la demanda que interpusieron contra la peruana Laura Bozzo por los insultos que lanzó en su contra y además también explicó que no quitará el dedo del renglón pues también tiene otra denuncia contra una revista de espectáculos que presuntamente lo difamó.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva