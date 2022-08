BTS arrasa en Argentina, se convierte en la banda más escuchada del país sudamericano

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Hace poco más de 42 horas, Bangtan Sonyeondan estaba celebrando que habían destronado a Justin Bieber tras convertirse en el artista con más reproducciones en la plataforma de videos, YouTube, con un total de 26 mil 737.2 visualizaciones; sin embargo, ni bien pasaron dos días de esto cuando la agrupación compuesta por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM, estaba rompiendo un nuevo récord en otra aplicación de música.

Se trata de iTunes Argentina, donde descubrieron que la banda de los 'chicos a prueba de balas' se había convertido en la más escuchada de la nación sudamericana y es que, los cantantes de Boy with luv, Yet to come y Spring Day, ocupan por lo menos los primeros cuatro lugares del top 10, esto con sus canciones Butter (Seetter Remix), Life Goes On, Permission to dance y Dynamite, siendo que el lugar número cinco esta ocupado por ATEEZ con la canción My Way, para que el lugar número cinco vuelva a estar ocupado por BTS con Fake Love.

BTS triunfa en Argentina

Cabe señalar que Bangtan Sonyeondan es una banda que ha logrado aportar ganancias millonarias a Corea del Sur, país que logró recibir alrededor de 1, 400 millones de dólares, luego del estreno de Dynamite, dato que se conoce gracias al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Actualmente, la agrupación de siete chicos se encuentra en un periodo de descanso e inactividad, pero esto no significa que hayan dejado abandonadas a las ARMY, ya que, tan sólo en esta semana salieron a la luz diversas noticias.

Por un lado, BTS está por estrenar el nuevo capitulo de su serie de curiosidades Run! BTS, en donde se puede ver a todos los integrantes de la banda realizando diversas actividades, así como retos o dinámicas de preguntas y respuestas. Mientras que, en unas cuantas semanas se estrenará el nuevo videojuego BTS Dream, el cual vendrá en formato de aplicación y podrás vestir a tu cantante favorito de la manera que tu quieras, así como podrás sacar a relucir tus dotes de decoradora de interiores.

Fuentes: Tribuna