De no creer: Esta fue la presunta causa de muerte de la diseñadora Amparo 'Amparín' Serrano

Ciudad de México.- Una de las empresarias más reconocidas del medio del espectáculo es Amparo 'Amapín' Serrano, quien además de haber incursionado dentro de la agrupación de pop Flans, cobró fama debido a que creó la marca Distroller, la cual fue conocida a nivel internacional debido a que contaba con tiendas en nueve países. Su deceso, si bien fue alarmante para el medio, no arrojó detalles; no obstante, una teoría apunta a que el diseño peculiar de su domicilio fue la razón.

A través de una entrevista concedida para el medio TVNotas, una persona cercana a la diseñadora y su familia reveló que el funeral de la antes mencionada se llevó acabo de manera íntima, tanto que no se supo ni el lugar o la hora en la que esta ceremonia fúnebre tuvo lugar; sin embargo, fue la misma fuente la que reveló cómo fue el deceso al indicar que 'Amparín' Serrano había caído desde uno de los sillones que tenía en su domicilio particular y el cual contaba con la característica de poderse suspender gracias al elevador que tenía.

Información revelada también apunta a que su familia fue quien encontró a la diseñadora en el piso y con heridas graves derivado de la caída, motivo por el cual fue llevada de urgencia a un hospital donde médicos manifestaron que su estado de salud sería reservado debido a la gravedad del asunto, al tiempo que había tenido que ser intubada para estabilizarla; no obstante, no resistió y pronto se declaró como muerta.

Su hija, Minnie West, compartió una fotografía en redes sociales donde se ve tomar la mano de la diseñadora quien aparentemente está al interior de un hospital en terapia intensiva, instantánea donde puso un mensaje de despedida sin que revelara la causa que llevó a la diseñadora a estar en dicho lugar. Cabe destacar que fue también ella la que en redes sociales compartió un video mostrando la casa de su madre la cual aseguró, era llamada por la misma como "Galerías Triunfo" por todas las cosas que poseía.

En dicho video se muestra que el domicilio contaba con una habitación destinada a las muñecas que Amparo Serrano poseía, además de un tubo de bomberos, toboganes y no solo uno sino dos sillones con elevador; uno individual que permitía subir las escaleras hasta llegar a la biblioteca elevada, mientras que el otro era para más personas y el cual 'Amparín' usaba para tomar clases de francés desde las alturas.

"Podría parecer un clásico sillón pero no, se eleva hasta el techo para que mi mamá tome sus clases de francés", se escucha decir a Mininie West en el clip.

Aunque esta teoría ha cobrado fuerza entre los internautas que se han sorprendido por el diseño particular de este domicilio, la familia no ha mencionado si la fuerte caída fue la razón por la cual perdió la vida, ya que basta recordar, al momento de revelarse el deceso se había mencionado que un accidente automovilístico había sido la razón, algo que pronto se tornó en lo mencionado con anterioridad y que no deja de sorprender a la audiencia.

