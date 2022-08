Enfermo y sin dinero: Tras alistar su muerte, actor de Televisa llega a 'Hoy' con terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Hoy compartieron una triste y desagradable noticia del querido actor Carlos Bonavides, quien tiene casi 40 años de carrera en Televisa. Tras haber estado al borde de la muerte hace unas semanas por una fuerte bacteria, reportan que el histrión nacido en Veracruz volverá a pisar el hospital muy pronto debido a que lo tendrán que someter a una delicada cirugía.

El intérprete de 'Huicho Domínguez' en la telenovela El Premio Mayor sacó tremendo susto a todos sus colegas y admiradores tras haber sido internado de emergencia el pasado mes de julio luego de presentar una potente diarrea que terminó en una severa deshidratación. El propio Carlos dijo luego de salir del hospital que por primera vez se sintió cerca de la muerte debido a que realmente se encontraba realmente mal.

Me asusté esta vez porque tuve una deshidratación espantosa, me desmayé y en ese desmayo me fui, yo sentí que ahora sí que ya había llegado la hora, sí sentí la muerte", expresó con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

El querido comediante, quien admitió que no tiene testamento ya que no tiene nada qué heredar, lamentablemente no atraviesa por un buen momento en cuestión de salud y su esposa Yodi Marcos lo confirmó en una reciente entrevista con el matutino de Las Estrellas. La madre del joven actor Tadeo Bonavides explicó que don Carlos la está pasando muy mal tras su última caída al hospital y dijo que desafortunadamente tendrá que volver porque tiene una cirugía pendiente.

En su última visita al nosocomio el intérprete de 81 años fue diagnosticado con una hernia estomacal etapa 3 y según las declaraciones que hizo Yodi al programa Hoy, ocupa entrar al quirófano lo antes posible: "El gastroenterólogo nos dijo que tiene una hernia muy grande y hay que operarla porque está moviendo el estómago, lo está haciendo a un lado". Incluso la esposa de Bonavides dijo que esta condición no le permite descansar al actor ya que duerme sentado.

Esta hernia creció mucho, es etapa tres, se mide por etapas, lo que hizo es que está empujando al estómago a un lado y al sentarse, al pararse, al acostarse, duerme sentado".

Marcos también resaltó que esta no es la única afección que tiene su reconocido marido, quien acabó sin ahorros luego de haber vivido una fuerte etapa de adicciones, y adelantó que luego de aliviarse de la hernia, tendrá que volver al quirófano. La esposa de Carlos explicó que aún no tienen la fecha para la primera operación. "Es un estuche de monerías, también tiene los divertículos, lo tienen que operar pero vamos primero con la hernia".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy