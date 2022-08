Indigente y sin dinero: Tras vicios y 39 años en Televisa, actor llega a TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien confesó que en su peor momento con las adicciones terminó durmiendo en la calle como indigente y sin dinero, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca luego de haber sido hospitalizado y creer que iba a perder la vida. Se trata de Carlos Bonavides, quien empezó su carrera en los años 70 y en los 80's debutó en telenovelas de San Ángel como Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella, entre otras.

Como se recordará, Bonavides se ha sincerado en el pasado sobre sus adicciones al alcohol y las drogas y cómo estas lo hicieron quedar sin dinero y afectaron su carrera. El histrión de 81 años, quien es más recordado por su papel de 'Huicho Domínguez' en El Premio Mayor, reveló hace unos años en el Ajusco que en su punto más bajo terminó vagando por las calles como "pordiosero" y no tenía dinero ni para comer.

Siempre estaba en las nubes, siempre estaba perdido. Llegué a estar en las calles como vago, como pordiosero", dijo.

No obstante, afortunadamente el comediante logró alcanzar la sobriedad hace más de una década y está enfocado en su familia. "Me he recuperado y quiero dar este mensaje", sostuvo entonces. Aunque ha tenido algunos problemas de dinero luego de una mala cirugía que le realizaron a su esposa, quien estuvo al borde de la muerte, y acabó hospitalizado hace algunos días por una bacteria, sin embargo, luchó por su vida y ya está recuperado, aunque sí contó cuál era su última voluntad al verse mal de salud.

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy, ahora aparece en l programa Ventaneando de Pati Chapoy y confiesa en exclusiva que estaría dispuesto a ayudar a Pablo Montero por sus adicciones, luego de que faltara al final de grabaciones de la serie El Último Rey de Juan Osorio y presuntamente agrediera a una reportera de Ventaneando. En entrevista exclusiva para la emisión de espectáculos, Bonavides confesó que está dispuesto a ayudar al actor, sin embargo, aseguró que hay una condición: que él reconozca que está enfermo.

"Si él me pide ayuda, ¿cómo no?, ¡claro!, el primer paso del alcoholismo es que te tienes que dar cuenta que estás enfermo, si tú no crees que estás enfermo, entonces va a estar muy difícil pero mira yo de él no tengo cosas que decir más que buenas. Somos cuates y siempre nos hemos llevado muy bien. Creo que fue un resbalón y yo no puedo criticar nadie, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra", comentó.

Pronto regresará a las telenovelas, la regó al final, no lo justifico, pero si necesita ayuda estoy para ayudarle, no solo a él sino a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol", comentó el histrión.

Sin embargo, todo indica que Montero no estaría dispuesto a recibir esta ayuda, pues recientemente aseguró que este problema que lo hizo faltar a la grabación final de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández ya no es algo que pueda tratar en un grupo, sino con su fuerza de voluntad. Por otro lado, Bonavides también manifestó su preocupación por la salud de Andrés García, luego de que el actor externó que ya le quedaría poco tiempo de vida y que su salud va deteriorándose cada vez más.

En recientes entrevistas, el retirado galán de cine y televisión confesó que tras ser diagnosticado con cirrosis se le ha hecho muy complicado batallar con la enfermedad, por lo que ya hizo su testamento y alistó su última voluntad. Ante este escenario, Bonavides se dijo preocupado por García y aseguró que su colega estaría mejor si se queda en la casa de retiro conocida como La Casa del Actor. "Está solo, que se cayó, que ahorita dijo que tuvo dos días sin comer, que se volvió a caer, entonces voy a recurrir a algunos amigos".

No sé si Ortiz de Pinedo sería mejor que estuviera en la Casa del Actor, estaría más atendido. Voy a buscar quién para que lo ayudemos", finalizó.

