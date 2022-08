Lo sacaron del clóset: Tras 6 años desaparecido de Televisa y 'desfigurarse', galán llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 6 años desaparecido de los foros de Televisa, reaparece en redes del programa Hoy luego de que lo 'sacaran del clóset' y pusieran en duda su orientación sexual. Se trata de Fernando Colunga, quien ha protagonizado melodramas como María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión y Soy tu dueña, sin embargo, se alejó un tiempo de la televisión luego de perder su contrato de exclusividad.

El histrión de 56 años hizo su última telenovela en San Ángel en 2016, Pasión y Poder, sin embargo, tres años después trascendió que había perdido su contrato luego de que se rumorara que presuntamente productores ya lo veían "viejo" y le dejaran de ofrecer protagónicos. A principios del 2020, Colunga firmó con Telemundo, sin embargo, al llegar la pandemia su regreso a la pantalla se pospuso, hasta que lo dejaran prácticamente en el retiro, pues tampoco había dado entrevistas o aparecido en público.

Fernando Colunga y Gaby Spanic en 'La Usurpadora'

Aunque había sido elegido para estelarizar Malverde: El Santo Patrón en Telemundo, el actor luego abandonó el proyecto y lo reemplazaron con Pedro Fernández. Finalmente, tras años de ausencia, se confirmó que Fernando protagonizará El Conde con Ana Brenda Contreras y un increíble elenco conformado en su mayoría por actores y actrices que como él empezaron en Televisa. Y aunque ha sido de los galanes más cotizados de la televisión, al actor no se le han conocido parejas y nunca se ha casado.

Tras comentarios que lo señalan de presuntamente haber quedado 'desfigurado' e irreconocible por un supuesto abuso de cirugías y arreglitos, el actor también ha tenido que enfrentar rumores de su orientación sexual. Ya que nunca se han sabido detalles de su vida personal, él ha sido cuestionado al respecto, pero ha negado ser homosexual. Por eso está causando revuelo la información que destapó el programa Hoy en sus redes sociales pues retomaron información que asegura que el actor seguiría los pasos de Ricky Martin.

Antes y después de Fernando Colunga

Sí, afirman que el mexicano querría ser padre por medio de un vientre subrogado. Aunque se dice que tiene una relación con la actriz Blanca Soto desde hace varios años, esto nunca ha sido confirmado, por lo que se maneja la versión de que Colunga querría cumplir su sueño de formar una familia con o sin pareja. De acuerdo con lo publicado en redes de Hoy, varios medios de comunicación aseguran que el actor ya tendría puesto el ojo en una famosa clínica de Los Ángeles para hacer esto.

De acuerdo con reportes, el método al que recurriría el famoso tendría un costo que superaría los 45 mil dólares, sin embargo, destacan, que la única razón por la que hasta el momento Fernando Colunga no ha dado inicio a sus planes de formar una familia es porque aún está en grabaciones de su último proyecto, por lo que esperaría a que estas terminen para concentrarse en esta nueva etapa. Cabe mencionar que el histrión no ha confirmado nada, pero ya ha hablado al respecto en otras entrevistas.

Blanca Soto y Colunga

Al ser cuestionado en una entrevista sobre sus planes de formar una familia, explicó que sí lo busca, aunque descartó la adopción. "(La adopción) No es lo mío. Yo soy una persona que viene de una familia tradicional y yo quiero lo mismo, sin pretender copiar a mi familia. Yo soy hijo, cómo no va a ser significativo. Creo que la paternidad es importante, quién no quiere ser padre, pero creo que las cosas llegan en su momento", finalizó.

Fuente: Tribuna