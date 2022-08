"Poco hombre": Tras ganar 'La Casa de los Famosos', Ivonne Montero explota contra Eduardo Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos ya llegó a su fin desde hace un par de semanas, su ganadora Ivonne Montero continúa causando revuelo con sus declaraciones y en esta ocasión lanzó un fuerte mensaje en contra del actor Eduardo Rodríguez, quien dentro y fuera del programa Telemundo negó haber tenido una relación sentimental con la guapísima actriz mexicana.

Como se recordará mientras este proyecto se encontraba al aire, la exprotagonista de TV Azteca confesó que había tenido algo más que una simple amistad con el exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy y hasta destapó que habían salido intermitentemente por 7 años. En una reciente entrevista con la revista TVNotas, la también cantante y modelo contó detalles de cómo había sido su amorío con Eduardo.

Claro, yo estaba ilusionada y enamorada, hasta convivió con mi hija; Antonella lo quería, jugaba con él, yo sí me veía formando una familia los tres".

Ivonne Montero ganó 'La Casa de los Famosos'

La ganadora de la segunda edición de LCDLF aseguró que Rodríguez la seguía buscando incluso el año pasado, sin embargo, explicó que este siempre le pidió que mantuvieran oculta su relación: "“Con Eduardo mantuve una relación amorosa desde hace siete años, mi hija Antonella no cumplía ni los 2 cuando él y yo empezamos a tener un acercamiento íntimo, incluso ha estado conmigo en muchos momentos duros, apoyándome".

La protagonista de telenovelas como La Loba explicó que se había enamorado del galán de 48 años de edad porque la había acompañado en los momentos más duros de su carrera pero señaló que no puede creer la persona en la que se convirtió adentro del reality. Montero destapó que incluso el año pasado Eduardo le pidió que formalizaran su relación pero manteniéndose discretos para que la prensa no los descubriera y fue cuando ella no aceptó.

Le dije: 'no, mi amor, ya acepté ciertos años de estar así, pero ya no más; valgo mucho como mujer, como para que me tengan escondida. Decide si me amas y quieres estar conmigo... si va a ser así, sí; si no, no'".

Ivonne también dijo que el originario de San Luis Potosí no quiso revelar que eran pareja nunca ya que tenía a "otra" en su estado natal y que allá le iba mejor "económicamente". Para finalizar también manifestó que está muy decepcionada de las declaraciones que ha hecho él en los últimos días donde asegura que usó a su hija Antonella, quien está enferma del corazón desde nacimiento, para ganar el reality.

Una total decepción, me dio mucho coraje, negarme en la cara lo que vivimos, ahí frente a las cámaras, debo confesar que me sorprendió muchísimo".

Fuente: Tribuna