A pocos días de perder la vida en un trágico accidente, dedican película a esta querida actriz

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 12 de agosto, la farándula estadounidense sufrió la pérdida de una entrañable actriz, Anne Heche, quien falleció después de que su auto colisionara en el casa de una mujer, en las calles suburbanas de Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros informes, la famosa habría sufrido una grave lesión cerebral, así como pulmonar, por otro lado, presentó diversas quemaduras, principalmente en la zona de la espalda.

Derivado de esta lamentable situación, Eric Parkinson, el director de Wildfire: The Legend of The Cherokee Ghost Horse (una de las últimas películas que la celebridad filmó) reveló que había decidido homenajear a la celebridad, dedicándole este filme, así que, ahora cada vez que una persona mire esta cinta podrá ver la leyenda de 'En memoria de Anne Heche', justo un momento antes de que aparezcan los créditos finales.

Anne Heche en 'Wildfire'

De acuerdo con información del Daily Mail, parece ser que la noticia de la muerte de la querida estrella de cine, de 53 años de edad, afectó grandemente tanto a Parkinson, como al resto del elenco y equipo que participó en el filme. Por otro lado, el director recordó lo grato que había sido para él trabajar junto a Heche, revelando lo temeraria que podía llegar a ser durante sus escenas, ya que, asumió el riesgo de montar a caballo, en una parte riesgosa de la película.

Según algunos informes, en dicha escena de Wildfire, el agente de Anne luchó para que ella no se pusiera en riesgo, afirmando que la celebridad no era un jinete experimentada, por lo que optaron por llamar a un doble de riesgo; sin embargo, Anne insistió en que podía montar a caballo; al final, la estrella de Sé lo que hicieron el verano pasado, se salió con la suya y le permitieron subirse al equino, parece ser que su trabajo dejó impresionado al director, ya que, la escena que finalmente quedó en la película fue la grabada por Heche.

Director de 'Wildfire' Eric Parkinson

Luego de su choque, la policía de Los Ángeles inició una investigación preliminar criminal en contra de la actriz de Volcano, esto debido a que se sospechaba que había ingerido bebidas alcohólicas, así como estaría bajo la influencia de otras sustancias, este hecho fue desmentido luego de que le realizaron un examen de la sangre donde se reveló que sí bien no estaba alcoholizada, sí habría consumido cocaína. Luego de su muerte, las autoridades anularon la investigación.

Fuentes: Tribuna