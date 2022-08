"Se cayó por echar carreras conmigo": Andrés García habla sobre la muerte de Vicente Fernández

Ciudad de México.- El primer actor, Andrés García sorprendió a sus fan tras recordar en su canal de YouTube a algunos de sus colegas que ya no están aquí, entre ellos Vicente Fernández, quien hace poco más de 8 meses falleció luego de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar entraran en colapso, debido a la caída que sufrió en su rancho el año pasado producto de la enfermedad Guillain-Barré que lo aquejaba.

Vicente, gran amigo. Desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía: ‘mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya’. Entonces él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo. Y yo le mandaba videos aquí en la playa, le decía ‘ahora te mando yo el mío para que veas como voy mejorando’, que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué", comentó el actor de 81 años.

Posteriormente, el artista que interpretó al personaje protagónico de la cinta Pedro Navajas confesó lo mal que se siente por el accidente que tuvo ‘El Charro de Huentitán’, sobre todo porque nunca se recuperó del mismo.

Entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido en loza, y yo le decía ‘ahora yo voy a caminar en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’. [Me contestaba] ‘no, no, si yo lo entiendo, a ver deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando’, y poco tiempo después de eso, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. O sea que quizás, en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos por ver quién caminaba más rápido, porque andábamos lastimados de la cadera los dos", explicó.