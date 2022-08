Sin un peso y vetado de Televisa: Tras hundir a Legarreta, actor llega a 'VLA' y se alista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien podría estar vetado de Televisa luego de haber insultado a Andrea Legarreta, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que en una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría confesó que ya se alistó para morir y reveló cuál es su último deseo. Se trata del mexicano Alfredo Adame, quien este 2022 firmó su primer contrato para trabajar en TV Azteca.

El histrión se unió a la televisora del Ajusco para participar en la primera temporada del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, donde logró coronarse como el 'Rey de la Jungla'. Antes de sumarse a este proyecto, el exesposo de Diana Golden y Mary Paz Banquells había manifestado que estaba en quiebra y que no tenía ni un peso ni para comer pues sus ahorros se habían acabado ya que tenía desde 2018 sin grabar una telenovela. La última fue Por amar sin ley.

Fuente: Internet

Adame se dio a conocer como galán de novelas en la empresa de San Ángel y participó en melodramas entrañables como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia. Lamentablemente durante los últimos años el histrión de 64 años solamente se ha mantenido activo en el mundo del entretenimiento gracias a sus escándalos, polémicas declaraciones y peleas.

Una de las personas que más ha recibido ataques por parte de Alfredo ha sido la conductora Andrea Legarreta. En repetidas ocasiones el polémico personaje aseguró que su excompañera del programa Hoy le habría sido infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa y hasta la llamó "Primera dama de Televisa". Por su puesto, la conductora reaccionó negativamente a esta versión y aseguró que el actor estaba mintiendo.

En la actualidad el también aviador y empresario mexicano se mantiene en pleito con sus hijos menores, Alejandro, Sebastián y Diego, pues los acusa de ser unos traicioneros y en recientes declaraciones dijo que no los quiere ver ni en su funeral. A través de una entrevista con reporteros de VLA y otros medios, Alfredo explicó que para él estos jóvenes no existen y señaló que está muy decepcionados de ellos y por lo mismo no les tocará nada de su herencia.

Ya está hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame", expresó.

El originario de Guadalajara, Jalisco, también detalló cuál es su última voluntad y explicó que en su funeral no quiere a nadie que no sean sus nietos, su hija Vanessa y algún otro familiar muy cercano, dejando de lado a los vástagos que tuvo con Mary Paz. Asimismo, Adame adelantó qué frase dirá su epitafio: "Va decir 'que chin...', no va decir cosas muy bonitas, como 'aquí yace uno que sí tiene huev...", declaró y además descartó que se vaya a reconciliar con sus hijos menores.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva