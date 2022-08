VIDEO: ¿Ya lo escuchaste? Así suena el adelanto de 'Pink Venom', el regreso de BlackPink

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que BlackPink, afamado grupo de K-Pop conformado por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé esté de regreso y lo harán con el tema denominado Pink Venom, el cual ha causado gran expectativa ente el público pues además de lucir un aspecto diferente al que tienen acostumbrado a todo el BLINK (como se hace llamar su grupo de fans), resalta que ninguna es protagonista de este material sino todo lo contrario, la agencia YG Entertainment lanzó material publicitario de este regreso de cada una sin que el resto se sentirá opacado.

No obstante, el individualismo quedó un poco atrás pues el adelanto de este sencillo ya las mezcla a todas y, para sorpresa del público, ha sido bien recibido pues fieles a su estilo, el tema suma fuerza, ritmo y claro está, misticismo, lo que se ha concentrado como parte del éxito de esta agrupación que ha roto fronteras y las ha llevado a ser reconocidas no solo por su música, sino también por su desempeño como modelos de importantes marcas.

En menos de 23 segundos, BlackPink mostró una parte de este material donde resaltan un poco los ritmos orientales con el pop; además, la nueva imagen de Lisa también sorprendió a os internautas pues se despidió de su característico flequillo que fue imitado por millones de fans, al tiempo que luce con más madurez debido a su intensa melena roja que seguro también marcará tendencia.

Por si fuera poco, la presentación de las intérpretes de How you like that en los MTV VMA’s no es todo, ya que paralelo al lanzamiento de Pink Venom, también habrá un evento en vivo mediante su canal oficial en YouTube donde ellas serán quienes presenten el tan esperado sencillo que forma parte del álbum 'Born Pink', mismo que ya puede pedirse de manera anticipada a través de los canales oficiales del grupo de pop.

Al ritmo de Los Tucanes de Tijuana

Ahora que sabes todo lo relacionado con este nuevo material, no viene mal recordar la vez que las ídols disfrutaron de uno de los grupos más populares de México. Se trata de Los Tucanes de Tijuana quienes han llevado a todo el mundo la música regional mexicana, algo por lo que fue muy sonado que BlackPink bailara al ritmo de La Chona, uno de los temas que más relevancia ha tenido dentro de la carrera musical de los antes mencionados.

El encuentro sucedió en 2019 cuando ambos grupos coincidieron en el Festival Coachella y, aunque las artistas surcoreanas estaban entre el público, las redes sociales 'estallaron' cuando a Jennie y Rosé bailaron emocionadas este popular tema, evento que demostró lo mucho que disfrutan de la cultura de nuestro país, al tiempo que también fue motivo para pedir que ene este nuevo tour mundial consideraran aterrizar por México y Latinoamérica.

