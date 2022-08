Adiós 'Hoy': Tras caer en coma y perder 20 kilos, galán renuncia a Televisa y se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa, quien abandonó las telenovelas para enfocarse a ser productor, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca tras estar a punto de morir tras contagiarse de Covid-19 en el 2020. Se trata de Toño Mauri, quien estuvo 33 años en las filas de Televisa, actuando en melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte. Tras aparecer en el programa Hoy, Mauri reaparece con importante noticia.

Como se recordará, el actor hizo su última telenovela en el 2018 y se empezó a enfocar en producir. No obstante, en 2020 se contagió de Covid-19, lo que lo llevó a caer en coma durante 4 meses, perder 20 kilos y ser salvado de milagro con un trasplante de pulmón. Mauri acabó irreconocible y pasó casi un año en el hospital, sin embargo, logró vencer al virus y sobrevivió. Aunque se pudo recuperar y está retomando su vida laboral poco a poco, el histrión volvió al hospital hace poco por una obstrucción intestinal.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Afortunadamente todo quedó en un susto, y quedó fuera de peligro. Luego de que Mauri diera una entrevista exclusiva para el programa Hoy en Televisa donde relató cómo pudo salir adelante y lo mucho que temió por su vida mientras estaba en el hospital, ahora que ya no cuenta con contrato de exclusividad y puede estar en la competencia, Mauri habló en exclusiva para el programa Ventaneando de Pati Chapoy de todo lo que está pasando con la serie de Miguel Bosé y sus planes de contar su historia.

El ahora productor contó que la serie ya está terminada pero el cantante español no ha querido verla: "No la ha visto, la última vez que hablé con él no la había visto pero ha estado pendiente de la grabación, ha estado checando la historia, cómo ha querido que sea y está contento. La va a ver, pero creo que la quiere ver todo en conjunto". Por otro lado, Toño aseguró que el proyecto que será estrenado por una plataforma de streaming, retrata fielmente la vida del artista, incluido lo más íntimo.

Miguel Bosé

"Él ha sido muy abierto. él ha querido que se presente todo como es, que las cosas que son muy íntimas y muy personales él las ha expuesto y creo que será muy interesante, la gente lo quiere ver o no lo conoce y lo va a conocer". Finalmente, Mauri contó que su libro donde narra su experiencia de cómo pudo sobrevivir al Covid-19 sale el próximo mes de noviembre, además de que tiene la idea de convertirlo en un documental con el objetivo de ayudar a otros que necesiten apoyo.

Sale mi libro en noviembre, estoy muy animado y muy contento. Mi experiencia le puede servir a muchas personas, el mensaje de esperanza de cuando pienses que todo se acabó, siempre hay algo más", finalizó.

Fuente: Tribuna