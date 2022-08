Adiós Televisa: Tras 21 años al aire, Andrea Legarreta renuncia a 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta, quien tiene más de 30 años de carrera en las filas de Televisa, de nueva cuenta desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que sigue sin aparecer al aire en el programa Hoy. Luego de varias días ausente, la producción del matutino llamó a otra conductora invitada para que reemplazara a la esposa del cantante Erik Rubín.

Como se recordará, la también actriz de 51 años es la integrante de la emisión del Canal de Las Estrellas que tiene más tiempo en el elenco pues ha trabajado con ellos durante 21 de 24 largos años. No obstante, Andy siempre ha sido muy sincera y admitido que ha tenido altos y bajos a lo largo de todo este tiempo, incluso dijo que llegó a renunciar al programa cuando Roberto Romagnoli tomó el mando y ella no estaba de acuerdo con su forma de trabajar.

Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas", declaró en una vieja entrevista en el programa Con Permiso de Unicable.