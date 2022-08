Adiós Televisa: Tras cáncer y 15 años vetado, galán deja las novelas y lo confirman para 'LCDLF3'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque la segunda temporada de La Casa de los Famosos acaba de terminar, los seguidores y expertos del reality ya se encuentran ansiosos por la próxima entrega y hace algunas horas se filtró el nombre de quién sería uno de los próximos participantes. Se trata de un conocido galán de telenovelas, quien hace poco fue diagnosticado con cáncer y presuntamente renunció a su carrera tras haber sido vetado de Televisa por 15 años.

La famosa influencer La Comadrita reveló mediante su cuenta oficial de Twitter que tenía en "exclusiva" que el polémico actor Bobby Larios sería parte del reality de Telemundo, en el cual acaba de participar su exnovia Niurka Marcos: "¡En exclusiva!, les cuento que Bobby formará parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos" y hasta incluso, destapó que la fecha de estreno del programa se tiene prevista para febrero del 2023.

Fuente: Twitter @lacomadritaof2

El también modelo mexicano comenzó su carrera trabajando en la televisora de San Ángel y algunas de los melodramas que hizo son Tú y yo, Salud, dinero y amor, Mujeres engañadas, Tres Mujeres, Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta. Sin embargo, su trayectoria en el medio se truncó luego de que saliera a la luz que presuntamente había sido amante de la cubana Niurka Marcos cuando esta estaba casada con Juan Osorio.

En una reciente entrevista que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante, Larios confesó que Televisa le cerró las puertas por el supuesto veto de Osorio, hundiendo su carrera y obligándolo a huir de México para salir adelante de otra forma, como vendiendo pizzas: "Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", dijo llorando.

Bobby Larios habría sido amante de Niurka

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos para empezar de cero y se volvió vendedor de pizzas, mientras que años más tarde emprendió un negocio de salsas, además de que se volvió coach de vida. Finalmente este 2022 Televisa le levantó el veto y permitió que Bobby regresara a la empresa para participar en el reality Inseparables: Amor al límite junto a su esposa Wendy.

Hace unos meses, Bobby compartió entre lágrimas que le habían detectado cáncer de próstata, pero por fortuna el diagnóstico se hizo a tiempo y él pudo vencerlo, aunque asegura que no canta victoria ya que sigue tratándose. Cabe resaltar que el polémico galán mexicano no ha confirmado que vaya a ser parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, por lo que habrá que esperar para saber si esta información es real.

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof2