Adiós TV Azteca: Exgalán de Televisa llega a 'Hoy' a punto de morir y tiene desgarradora despedida

Ciudad de México.- Un reconocido exgalán de telenovelas, quien lleva más de 22 años retirado de Televisa y casi 26 de la pantalla de TV Azteca, estremeció a todos los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy confesando que se encuentra a punto de morir, por lo cual envió un desgarrador mensaje de despedida a todos sus seguidores, fans y colegas.

Se trata del controversial Andrés García, quien en las últimas semanas ha tenido muy preocupados a todos sus admiradores debido a sus problemas de salud. El nacido en la República Dominicana consolidó una enorme carrera en el cine y televisión, destacando por su participación en exitosos melodramas de la empresa de San Ángel como La sonrisa del diablo (1970), Velo de novia (1971), Tú o nadie (1985) y El privilegio de amar (1998-1999).

Sin embargo, la última vez que trabajó en Televisa fue en el año 2000 cuando participó en Mujeres engañadas. Un año después se cambió a las filas de Telemundo para realizar la novela El cuerpo del deseo y luego se retiró de la actuación de forma definitiva. Además hay que recordar que el reconocido intérprete de 81 años también trabajó con la televisora del Ajusco participando en la novela Con toda el alma (1995-1996).

Durante la mañana de ayer martes 16 de agosto don Andrés reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que envió un mensaje de despedida a todos los que lo quieren y admiran, pues según su parecer, podría estar a punto de morir. Hay que recordar que hace solo unas semanas el histrión confesó que los médicos habían diagnosticado con cirrosis y admitió que su adicción a la cocaína y otros vicios le provocaron esta enfermedad.

Andrés García confiesa que se acerca su muerte

En un reciente video que publicó en su canal de YouTube, y que fue retomado por el programa Hoy, el padre del actor Leonardo García de nueva cuenta dice adiós a sus fans, pues asegura que la muerte lo puede sorprender en cualquier momento: "No creo que falte mucho, con esto que me dio cirrosis, no sé ni cómo combatirla". Don Andrés también señaló que ya no teme morir y dijo que se siente tranquilo para pasar a mejor vida.

No se trata de ponerse a llorar, ni triste... nos vamos a volver a ver y vamos a tener otro tipo de vida como almas o espíritu, o lo que sea", añadió.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el patriarca de los García causa alarma en el medio del espectáculo al vaticinar su muerte y es que constantemente está subiendo videos en los que revela sentirse listo para dejar la tierra. Hace poco el retirado actor dijo cuál era su última voluntad, aclarando que ninguno de sus cuatro hijos será el heredero de sus bienes y fortuna y explicó que en realidad todo quedará en mano de su esposa Margarita Portillo y de su hermana Rosita.

