"Estoy tranquilo": Mau Nieto se defiende de acusaciones en su contra y da este adelanto a Melissa Yamel

Ciudad de México.- El pasado 15 de agosto, la productora Melissa Yamel lanzó una denuncia a través de las redes sociales en donde acusó al comediante Mau Nieto de haber abusado sexualmente de ella tras el término de un espectáculo en el sitio denominado Woko Comedy Club, mismo que hace poco cerró sus puertas al público y por lo que vio ad hoc narrar cómo sucedieron los hechos el pasado 2018.

En este relato hecho a través de la red social Twitter, la antes mencionada resalta: "Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó: '¿Qué estás tomando?'. Después de eso compró un mezcal, y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: '¿Mauricio Nieto, por qué me invitas tantos tragos?' 'Para poder cog… contigo'- respondió”, relato que ha dividido opiniones, pues mientras hay quienes defienden a la denunciante, otros aseguran que el imputado es inocente.

Tras este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contactó a Melissa Yamel para poder interponer una denuncia formal y con ello, comenzar las investigaciones en contra del comediante, todo quedando ante la mirada de los internautas pues en el mismo ‘hilo’ que la productora viralizó en redes, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy insistió que estaban a su disposición para dar la atención necesaria.

Tras varios días en silencio, Mau Nieto, como es conocido el comediante quien recientemente encabezó la presentación de La Academia: 20 años para la versión en Estados Unidos, lanzó un comunicado de prensa en sus redes sociales en donde agradeció a sus seguidores y personas cercanas el apoyo que ha recibido tras esta denuncia pública, algo por lo que incluso hizo hincapié en que se ha caracterizado por ser una persona que ha predicado con valores y con ideales íntegros, motivo por el que recalcó reprueba "cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona".

Luego de esta breve introducción, el comediante también manifestó que se ha destacado por estar a favor de este tipo de denuncias siempre y cuando las mismas se hagan con apego a la equidad, por lo que agregó que hay una gran diferencia entre un "encuentro sensual consensuado y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas", como es el caso de la denuncia que hay en su contra, algo por lo que manifestó sentirse tranquilo ante toda esta situación mediática.

"Quiero decirles que estoy tranquilo y dispuesto para que, en caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia".

A modo de remate, el exparticipante del programa LOL: Last One Laughing producido por Eugenio Derbez, dejó claro que, en caso de ser necesario, él y su equipo legal interpondrían acciones legales en contra de la denunciante, es decir, la productora Melissa Yamel todo con la finalidad de "defender mi integridad como persona". Hasta ahora, la denunciante no ha emitido su postura pues como lo manifestó en el 'hilo' que subió a Twitter, ya no hablaría del tema por salud mental.

