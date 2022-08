Golpe a Legarreta: Tras dejar Televisa, 'amante' de Erik Rubín destapa infidelidad en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras estar en Televisa, una famosa actriz y cantante habla como nunca de su tórrido romance con Erik Rubín, esposo de Andrea Legarreta, en entrevista exclusiva para el programa de TV Azteca Ventaneando. Se trata de Alejandra Guzmán, quien abrió su corazón y se sinceró sobre cómo fue su relación con el esposo de la conductora del programa Hoy, revelando que esta llegó a su fin por una tercera en discordia: Paulina Rubio.

Aunque la intérprete de Eternamente bella acaba de promocionar su gira musical en Televisa luego de que le levantaran el veto, ahora reaparece en el programa de Pati Chapoy donde habla del homenaje que le harán a su madre Silvia Pinal y del invitado especial de su gira: el exTimbiriche. Tras varias polémicas, como divorcios y múltiples cirugías por una intervención estética que casi le cuesta la vida, la rockera habla como nunca de su amor del pasado, afirmando que estaba muy enamorada.

Y es que como se recordará, Alejandra anduvo con el cantante en los 90's, pero su historia de amor terminó por una presunta infidelidad con Paulina Rubio, iniciando así una rivalidad entre ambas en la que hasta lanzaron canciones (Hey Güera y Mío). Y aunque 'La Guzmán' fue 'amante' del pasado del marido de Legarreta, ambas se llevan muy bien e incluso Rubín se unió a su gira musical con todo el permiso de la presentadora.

Este martes, 'La Guzmán' apareció en Ventaneando y aprovechó para decir todo lo que siente por su madre Silvia Pinal y cómo se siente al ser su hija, poco antes del homenaje que le harán el próximo lunes 29 de agosto: "Para mí es un honor tener a mi mamá, siempre la venero. Es una diva, quien me enseñó, quien me formó y tuvo esa lucidez de meterme a clases de baile, de teatro".

Es la mejor herencia que me puede dar aparte de talento. Aunque siempre fui rebelde, esa disciplina es la que me saca adelante", dijo.

A través de una conferencia de prensa virtual, la rockera anunció el próximo show que ofrecerá el viernes 26 de agosto en la Arena Monterrey, el cual contará con invitados especiales tal como lo hizo en CDMX como Aleks Syntek, Fey y Erik Rubín, de quien no pudo evitar hablar. Sin tapujos, la artista admitió que estuvo muy enamorada de él, pero en su juventud. "Erik claro que fue un gran amor, un amor maravilloso en una época en la que vi el éxito por primera vez".

Y agregó que todo acabó por culpa de Paulina: "Acababa de tener a mi hija y claro que tenía ilusiones, pero llegó Paulina y todo terminó pero nunca lo he dejado de admirar", confesó, lanzando un duro golpe a 'La Chica Dorada', de quien también señaló no tener la mejor de las relaciones actualmente pese a que se fueron de gira juntas: "Hay cosas en la vida que me sorprenden de mí misma, una de esas es haber sobrevivido, pero lo logré", dijo sobre 'Perrísimas Tour' que hizo con la hija de la fallecida Susana Dosamantes.

Finalmente, contó que ya la invitaron al homenaje a su madre pero no así a su padre Enrique Guzmán, de quien 'La Pinal' se divorció hace muchos años en medio de señalamientos de violencia. Cabe mencionar que estas declaraciones seguramente no molestaron a Andrea Legarreta, pues su romance con Rubín inició mucho después que el de 'La Guzmán'. Aunque han admitido que han pasado por duras crisis que los ha hecho considerar el divorcio, siguen juntos luego de 22 años y son de las parejas más sólidas del medio.

