Pese a comunicado de prensa, Mau Nieto suma otra denuncia por agresión sexual

Ciudad de México.- La noche del pasado martes 16 de agosto, el standupero Mau Nieto publicó a través de sus redes sociales un comunicado de prensa en donde aseguró que la denuncia pública hecha por la productora Melissa Yamel lo mantenían tranquilo; incluso dejó claro que, en caso de ser necesario, tomaría acciones legales contra la antes mencionada ya que contaba con los elementos que demuestran su incidencia, pues presuntamente abusó sexualmente de la mujer en cuestión en 2018 mientras ambos se encontraba en el Woko Comedy Club, lugar que acaba de cerrar sus puertas de manera definitiva.

"Existe na gran diferencia entre encuentros sexuales condensados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo", es parte del mensaje que el comediante lanzó en las plataformas digitales rompiendo el silencio en torno a la polémica que lo envuelve.

No obstante, a horas de este pronunciamiento, una mujer identificada como Ximena Moreno se ha sumado a la productora de stand up pues en su caso lo acusa de haberle dado sustancias nocivas para que, una vez que éstas hicieran efecto, abusara sexualmente de ella también, evento que se difundió a través de Twitter y que, de acuerdo con la víctima sucedió en enero del 2017, momento en que ambos coincidieron en el departamento del expresentador de La Academia: 20 años de Estados Unidos.

"Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer, en enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa… el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar", denuncia.

Al igual que lo hizo Yamel, la nueva denunciante reveló detalles mediante un 'hilo' en Twitter y recalcó que en aquel momento ella no había ingerido mucho alcohol como para presentar molestias físicas, no obstante presentía que la estar con personas cercanas no había motivos para sospechar por haber ingerido agua sustancia que le hiciera perder el conocimiento pero con el paso del tiempo se dio cuenta que sí la habían drogado para atentar contra su integridad.

"Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado".

A modo de remate Ximena Moreno señalo que el concursante de la tercera temporada del programa LOL: Last One Laughing producido por Eugenio Derbez no podía "seguir saliéndose con la suya", algo por lo que instó a que se hiciera responsable de sus actos y dejara de lado la influencia que la fama le ha dado, ya que al tratarse de una figura pública, podría dementar las denuncias y evitar ser investigado por las autoridades. Hasta ahora, la Fiscalía de la Ciudad de México no se ha pronunciado por este nuevo señalamiento.

"Unos días después lo vi en un show, me dijo algo como 'perdón, si hubiera sabido que tu te lo tomaste y que nunca te habías drogado te hubiera dicho para que no te malviajaras'. Después trató de hacerse el chistoso y dijo algo como: 'ella se tomó el vaso por equivocación' y una de sus amigas dijo 'wey pero esta de huevos que te droguen gratis'", dice el relato.

