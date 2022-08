Pidió limosna: Tras 18 años en Televisa y pleito con Galilea Montijo, galán de novelas vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien tiene más de 18 años trabajando para Televisa, regresó al foro del programa Hoy la mañana de este miércoles 17 de agosto luego de haber tenido un fuerte pleito con la conductora Galilea Montijo hace varios años. Se trata del actor mexicano José Ron, quien se encuentra promocionando su nuevo proyecto en la empresa La Mujer de Nadie, serie que él protagoniza.

El originario de Guadalajara, Jalisco, hizo su debut en San Ángel durante el 2004 cuando participó en la telenovela Mujer de madera. Actualmente ya es uno de los galanes más cotizados de la televisora pues ha protagonizado los melodramas más entrañables de los últimos tiempos como Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada. No obstante, él dijo que ya no tiene contrato de exclusividad.

Lamentablemente no todo ha sido miel sobre hojuelas para José y es que en una vieja entrevista que dio al programa Hoy, el propio actor declaró que cuando recién empezaba su carrera llegó a haber días en que no tenía ni para comer y hasta tuvo que pedir dinero en las calles para completar un pasaje de camión: "Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme.... Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", relató con lágrimas en los ojos.

Uno de los escándalos más sonados que ha tenido Ron fue cuando se enfrascó en una guerra de declaraciones con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, a quienes les dijo que se les hacía "muy fácil hablar". El tapatío enfureció contra las conductoras del matutino de Las Estrellas por haber defendido a Cristián de la Fuente, quien fue muy criticado por decir que una ida al gimnasio se sustituía con talar un árbol.

José por supuesto no estaba de acuerdo con esta postura ya que desde siempre ha estado en asociaciones que defienden el medio ambiente y sin pensarla dos veces, le pidió a 'La Gali' y a Legarreta que no opinaran si no sabían mucho del tema: "Soy una persona muy tranquila, pero si me buscan, me van a encontrar. Y aquí estoy para defenderme... no me conocen. Porque si me conocieran realmente no defenderían a una persona, que no me extraña que la defiendan, pero mejor se quedarían calladas".

Sin embargo luego de 5 años de esa penosa situación, la tapatía y el galán de telenovelas ya lograron resolver sus problemas y este miércoles se reencontraron en el foro de Hoy sin volver a tener roces. El exnovio de la actriz Jessica Díaz acudió al matutino más famoso de la TV abierta para promocionar el estreno de su serie La Mujer del Diablo, la cual se está transmitiendo a través de la plataforma VIX Plus.

Desde que Ron llegó al programa, Montijo no paró de elogiarlo y hasta le mandó un mensaje a su madre para agradecerle por la "guapura" de hijo que tenía. Asimismo, la conductora mencionó que su paisano tendrá unos hijos muy hermosos con su actual novia Luciana Sismondi, a lo cual él solo respondía sonriendo: "Estoy contento y agradecido porque estoy en un proyecto increíble, es una historia de mucha calidad", contó.

Momentos más tarde, José declaró que en este proyecto era la primera vez donde hacía un desnudo completo y Galilea quedó boquiabierta al saber que su paisano enseñaría mucha piel, por lo que trató de ver la serie de forma inmediata: "En este proyecto es la primera vez que hago escenas muy fuertes... van a ver las pompitas de José", dijo el actor y ella respondió: "¿Qué? en este momento (la voy a ver) ¿exactamente en qué capítulo?".

