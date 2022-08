Salió del clóset: Tras 8 años en TV Azteca y renunciar a Televisa, actor rompe en llanto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y exactor de TV Azteca, empresa en la que trabajó durante 8 años hasta que se cambió a Televisa, abandona México y estrena nuevo proyecto en Telemundo. Se trata de Lambda García, quien renunció al programa Hoy el año pasado pero ahora volvió a aparecer en sus redes sociales pues entre lágrimas contó una triste historia acerca de su padre, a quien no ve hace 10 años.

Como se recordará, Lambda inició su carrera en el Ajusco participando en melodramas como Cielo Rojo y Las Bravo. Luego se unió a Televisa donde se integró al programa Hoy como conductor, sin embargo, tras dos años renunció para volver a la actuación al unirse al elenco de Amor dividido, papel para el que perdió 10 kilos y en donde compartió créditos con Eva Cedeño, Gabriel Soto, Eugenia Cauduro y Gaby Rivero.

Instagram @lambgarcia

En la trama, producida por Angelli Nesma, Lambda dio vida a 'Danilo', un joven que tiene una relación gay con su mejor amigo. Su personaje se termina enamorando de 'Gabriel', interpretado por el actor argentino Federico Ayos. Y en la vida real, Lambda también es abiertamente gay, pues sostiene un romance con Diego Oseguera luego de sus fallidos romances con Luja Duhart y Polo Morín. Aunque llevaba varios años en San Ángel, el presentador renunció y este año firmó con Telemundo.

Instagram @lambgarcia

Lambda participa en el reality show de cocina Top Chef VIP con otros famosos como Rodrigo Vidal, Horacio Pancheri, Marlene Favela, Mauricio Islas, entre otros. Y fue precisamente en el programa que habló como nunca del distanciamiento de su padre, a quien aseguró que no ve desde hace 10 años. En un momento que fue retomado en el portal Las Estrellas y publicado en la cuenta de Twitter del programa Hoy, exhibieron que el actor confesó el motivo de la fractura familiar tras preparar un platillo de su infancia.

"Yo hace 10 años que no veo a mi papá... Hubo una pelea muy fuerte en la familia y él optó por irse", confesó entre lágrimas. Al destapar el doloroso episodio que vivió con su papá, el exconductor del matutino Hoy comentó que en un inicio le afectaba mucho, pero que entendió que son dos personas diferentes, con formas de pensar muy distintas: "Tengo que entender que somos dos personas completamente diferentes, somos dos personas que pensamos diferente, que sí nos unen muchas cosas", señaló.

Y agregó: "Cuando alguien que amas te lastima tanto, a tanta gente que amas no tienes las palabras correctas para definir o para detallar una relación. No sé cómo definirlo, no sé ni cómo hablar de él", sostuvo. García no dio más detalles sobre qué fue lo que causó su pelea y tampoco comentó si alguien en su familia cercana sí sigue teniendo contacto con él. Aunque es algo hermético sobre su vida personal, el actor comparte sobre sus viajes y lo feliz que está en su actual relación amorosa.

Fuente: Tribuna