Tensión en TV Azteca: Tras fin de 'La Academia', Bisogno vuelve a humillar a Cesia en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico presentador Daniel Bisogno está dando de qué hablar en las redes sociales debido a que hace algunas horas hizo un humillante comentario en contra de Cesia Sáenz, la joven hondureña que acaba de ganar La Academia 20 años. El también actor mexicano se la ha pasado manifestando durante el programa Ventaneando que para él, ella no merecía ganar.

Como se recordará, la noche del pasado domingo se realizó la gran final del reality de canto que fue conducido por Yahir y el último concierto de esta Décimo Tercera Generación estuvo lleno de polémica. En primer lugar Nelson Carrera quedó en cuarto lugar cuando era el favorito a ganar mientras que Mar quedó en tercer lugar. Debido a que Rubí había quedado en el quinto sitio, el primer lugar estaba siendo disputado por Cesia y Andrés.

Cesia ganó 'La Academia 20 años'

Finalmente la oriunda de Honduras logró coronarse como la nueva campeona de La Academia y esto dividió las opiniones del público de TV Azteca. Además Daniel Bisogno de inmediato expresó ante las cámaras del programa Ventaneando que ella no merecía ganar. El discípulo de Pati Chapoy no paró de repetir durante el lunes que Cesia no fue una digna ganadora y confesó que su favorita era Mar, algo en lo que también coincidió Pedro Sola.

Yo a esta niña Cesia la conozco, que ayer cantó precioso, pero yo no creo que debía de haber ganado. Primero, no es de aquí (México), eso ya es una cosa muy personal. Si se va a quedar a vivir en Honduras qué va a pasar allá... nada, nada va a hacer... no tenía que haber ganado jamás", expresó hace unos días.

Había otra que se llama Mar, ecuatoriana, más lejos todavía pero cantaba más bonito", añadió Peter.

Tras estos fuertes comentarios en contra de la ganadora de La Academia, ahora el llamado 'Muñe' de nueva cuenta logró desatar la furia de los televidentes al volver a hacer comentarios en su contra. Resulta que durante la tarde de ayer martes en la transmisión de Ventaneando pasaron una entrevista de Adamari López, en la cual al fondo aparece un hombre con el pelo rizado y crespo tal como lo tiene Cesia.

Bisogno comparó a Cesia con un hombre

Luego de ver estas imágenes, Bisogno se burló de la representante hondureña y aseguró que el sujeto que acompañaba a Adamari era Cesia: "Allá estaba Cesia ¿no la vieron? ¿no la vieron?", decía el conductor mientras que la producción repetía las escenas. Luego 'La Chapoy' intervino y señaló que sí parecía ser ella pero "vestida de hombre" y Daniel insistió en que era Cesia "la del diario", es decir, sin maquillaje ni arreglo.

Ahí está, mira, Cesia la ganadora de La Academia", sostuvo el presentador mientras Pedrito reía.

Fuente: Tribuna