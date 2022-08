Tras salir del clóset y 11 años en Televisa, actriz deja las novelas y llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hizo su último proyecto en Televisa en el 2020, se retira de los melodramas y reaparece en redes del programa Hoy para hablar como nunca antes de Michelle Renaud, con quien se rumora su expareja Osvaldo Benavides le habría sido infiel. Se trata de Esmeralda Pimentel, quien reveló que renunció a su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel ya que quería hacer otro tipo de proyectos, transformando su look por completo.

Pimentel, quien hace un tiempo impactó a todos al 'salir del clóset' y aclarar su orientación sexual luego de que se rumorara que había tenido un romance con una mujer, estelarizó telenovelas como Abismo de pasión, De que te quiero, te quiero, El color de la pasión, La vecina, Enamorándome de Ramón y La bella y las bestias. Tras renunciar a su contrato de exclusividad en 2018 y dejar claro que ya no quería hacer telenovelas, la mexicana de 32 años acaparó titulares por su ruptura del actor Osvaldo Benavides.

Y es que tras varios años de relación, ambos pusieron punto final a su romance de forma repentina y no pasó mucho tiempo para que el histrión fuera captado junto a la también actriz Michelle Renaud en situación bastante comprometedora. Aunque varios portales apuntaban a que él había engañado a Esmeralda con Renaud, hace unos días la jaliscience aclaró que no fue así: "No crean en todo lo que leen y en todo lo que ven, no, yo estoy súper feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore".

Pimentel luego cambió drásticamente su look al raparse la cabeza, luciendo irreconocible y más guapa que nunca, además de que actualmente goza de un gran momento profesional pues trabaja con el cubano William Levy en Montecristo, serie que graban en España. Por otro lado, aunque la actriz es algo reservada sobre sus comentarios, en una entrevista para TVyNovelas retomada por el programa Hoy, relató al fin lo que piensa de Michelle Renaud.

La estrella de cine y televisión puso punto final a las especulaciones y contó que tras finalizar su relación con Osvaldo, ambos se llevan muy bien y aseguró que no tiene ninguna rivalidad con la expareja de Danilo Carrera: "¡Imagínense! (nos enfrentaban) Las mujeres estamos viviendo muchísima violencias como todavía seguir incrementándola más con rumores", señaló. La actriz hizo un llamado al respeto y pidió dejar de hacer competir a las mujeres, pues está a favor del apoyo entre el género.

"Creo que hay que apoyarnos las unas a otras y saber admirarnos entre nosotras", comentó. Finalmente, la actriz señaló lo que piensa de Renaud: "Michelle es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble; hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de los demás. Nunca he creído en la competencia, creo en apoyarnos unas a otras", comentó, poniendo punto final a más preguntas sobre el tema.

