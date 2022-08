Adiós Chapoy: Tras empeñar relojes para vivir y veto de Televisa, conductor deja 'VLA' por 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso conductor y cantante, quien fue vetado de Televisa luego de más de 22 años en la televisora y confesó que durante la pandemia cayó en una crisis económica por la cual tuvo que empeñar hasta sus relojes para salir adelante, regresa a San Ángel luego de estar en Ventaneando con Pati Chapoy. Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien este jueves 18 de agosto llega al foro del programa Hoy tras haber estado en Venga la Alegría.

Como se recordará, el también actor debutó en TV Azteca en el 2018 con el programa ¡Pásele, yo invito!, sin embargo, este terminó fracasando y después salió del aire. De acuerdo con versiones, Muñiz habría sido vetado de Televisa por esta traición, ya que había participado en varias emisiones en la televisora y hasta había formado parte del matutino Hoy. El presentador se ha sincerado sobre los vicios que aquejaban su pasado, reconociendo en Ventaneando que sí le gustaba "el juego y la fiesta".

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta".