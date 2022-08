Adiós 'Hoy': Tras 'amorío' con ejecutivo de Televisa y años desaparecido, galán debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras besarse con un famoso exgalán de Televisa en un reality y dudas sobre su orientación sexual, llega al foro del matutino de TV Azteca Venga la Alegría un polémico actor de telenovelas. Se trata de Ignacio 'Nacho' Casano, quien quedó en tercer lugar en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos 2 y quien actualmente sostiene una relación con la también participante Daniella Navarro, en medio de críticas y acusaciones de que es un "misógino y machista".

Como se recordará, el actor argentino de 41 años llegó a México y se unió a las filas de la televisora de San Ángel, participando en melodramas como Miss XV, Mentir para vivir, Lo que la vida me robó, A que no me dejas, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida y en el programa Hoy. Sobre él se ha especulado que sería homosexual, aunque nunca se ha podido confirmar nada. Incluso, fue la conductora Laura Bozzo quien dentro de LCDLF ventiló que Nacho presuntamente tuvo un amorío con un ejecutivo.

La peruana, junto a Salvador Zerboni, señaló que Casano presuntamente salió con uno de los más altos mandos de Televisa, afirmando que por ese supuesto romance habría conseguido pasar de solo hacer comerciales a obtener papeles principales: "Yo había escuchado hace un tiempo, en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja, eso yo lo escuché nadie me lo contó, un hombre obvio", mencionó, aunque esto no ha sido confirmado.

Tras salir del reality, Casano traicionó a Televisa y visitó el foro de Venga la Alegría, donde se sinceró en la 'Zona de Espectáculos' con Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Casares sobre su experiencia en la polémica segunda temporada del reality de Telemundo. Aunque Nacho no ganó (la ganadora fue Ivonne Montero), sí protagonizó fuertes polémicas, como su noviazgo con Daniella Navarro, el cual le trajo muchas críticas pues hay quienes lo tildan de ser "falso".

El actor habló de los conflictos que vivió al lado de Laura Bozzo. Afirmando que no sabe cómo sobrevivió al reality pues él entró con un entendimiento distinto a lo que fue, señaló: "No la vi como una enemiga a nivel personal sino como una persona que no creo que haya hablado bien de nadie adentro o fuera de la casa. Esparció una cantidad de injurias, de todo tipo, a todo género, con toda orientación, todo nivel socioeconómico de persona", comentó.

Nacho también sostuvo que intentó llevar la relación en paz con ella durante unas semanas pero cuando ella "pasó al abuso" y "no hizo absolutamente nada por nadie, solo quejarse y despotricar", tuvo suficiente. Al ser cuestionado sobre si es cierto que tenía amantes importantes en televisoras como Bozzo sostuvo, el argentino se limitó a decir: "Me encantaría saber qué tiene que decir y primero y principalmente, ¿qué valor moral tiene esta persona para juzgarme a mí? ¿se gana algo ensuciando?".

Por otro lado, señaló que ni siquiera sabe todo lo que se haya dicho de él pues estuvo más de 90 días dentro de la casa y está yendo poco a poco, pues es mucha información por todos lados, afirmando que los insultos solo eran "estrategias y para atacar".

Me arrepiento de no haber entrado de otra manera ahí (...) sí hubo bajezas y denigraciones pero la gente que me escribe se queda con lo otro. Hubo un balance", finalizó al hablar sobre su experiencia en el reality.

