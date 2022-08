Afamado periodista se viste de luto y da desgarradora noticia sobre su hijo de 6 años

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Una vez más, el mundo de la farándula estadounidense se vistió de luto, luego de que un afamado periodista de noticias informara sobre el lamentable fallecimiento de su hijo, de apenas 6 años, luego de que éste luchara contra una terrible condición. El comunicador hizo pública la premisa a través de su cuenta oficial de Twitter, durante este jueves, 18 de agosto.

Se trata del famoso periodista de guerra de NBC News, Richard Engel, mismo que saltó a la fama en Estados Unidos, por su cobertura especial de la guerra de Irak, desde Bagdad. Cabe señalar que, de dicha experiencia, el comunicador lanzó un libro en el año 2008, el cual fue titulado como War Journal: Mis cinco años en Irak, mientras que en el año 2005 escribió el libro, A Fist in the Hornet's Nest: On the Ground in Baghdad Before During and After the War.

Richard Engel y su hijo

De acuerdo con algunos informes, el hijo de Richard, Henry, perdió la vida, después de luchar contra un raro trastorno neurológico, conocido como el síndrome de Rett. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, esta enfermedad se caracteriza por afectar el desarrollo del cerebro, lo que trae como consecuencia la pérdida de las capacidades motoras, así como la habilidad de hablar, sí bien esta afección surge, principalmente, en el sector femenino, también puede llegar a afectar a hombres, como lo fue en el caso del pequeño.

Henry Engel

Como se mencionó anteriormente, Richard Engel dio la noticia a través de su cuenta oficial de Twiter, donde publicó un conmovedor mensaje sobre la "risa contagiosa" de su pequeño, así como el amor que tanto él, como la madre del menor, Mary Forrest, mismo que les fue devuelto en mayor escala por el pequeño Henry. Dicha publicación fue acompañada con una fotografía del niño quien, en aquel momento, miraba a la cámara con su pícara sonrisa.

Nuestro amado hijo Henry falleció. Tenía los ojos azules más suaves, una sonrisa fácil y una risita contagiosa. Siempre lo rodeamos de amor y él nos devolvió mucho más. Mary y Richard", declaró Engel

Richard Engel informa sobre el fallecimiento de su hijo

Según algunos datos brindados por el propio Richard, hace un par de meses; la salud de Henry había empeorado desde principios de verano, ya que, sus músculos habían comenzado a contraerse de manera involuntaria, lo que le provocaba algunas torceduras o movimientos repentinos, por este motivo, el pequeño tuvo que ser internado durante seis semanas en un hospital.

Fuentes: Tribuna, Twitter @RichardEngel