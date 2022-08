Desfigurada y divorciada: Tras 30 años en Televisa y fracaso en 'VLA', polémica actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y bailarina, quien estuvo durante 30 años trabajando en las filas de Televisa y destacó por su imagen en el cine de ficheras, aparece en redes del programa Hoy luego de haber fracasado en Venga la Alegría, matutino de TV Azteca. Se trata de Lyn May, quien fue evidenciada en el matutino de Las Estrellas por su drástico cambio físico, el cual habría logrado por cirugías y un procedimiento estético que salió mal y la habría dejado desfigurada.

Lyn May, cuyo nombre de pila es Liliana, nació en Acapulco, donde empezó como bailarina en el hotel Tropicana. Aunque luego se mudó a la CDMX donde logró reconocimiento como una seductora vedette, tuvo unos inicios difíciles pues creció en la pobreza, teniendo que abandonar su casa muy chica ya que afirmó que la pareja de su madre la maltrataba y no tenía dinero. Por este motivo, Lyn vendía souvenirs a turistas en las playas de Guerrero para salir adelante.

Al llegar a la CDMX, tras algunos años en el medio, fue contratada como bailarina en el popular programa de Televisa Siempre en domingo, sin embargo, cuando tenía 30 años pasó algo que le cambió la vida por completo. La bailarina y actriz aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar sus facciones, sin embargo, su rostro acabó deformado y según ella misma ha contado, cayó en una profunda depresión por la cual consideró quitarse la vida.

Lyn May, antes y después

La polémica estrella comentó en una entrevista que estaba sufriendo mucho por haber arruinado su físico y haber terminado prácticamente desfigurada, por lo que la llevó a tener pensamientos suicidas, sin embargo, su familia la ayudó a salir adelante: "Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'", recordó. Lyn, quien se ha casado tres veces (uno terminó en divorcio y de los otros enviudó), ha continuado haciéndose 'arreglitos' con los años.

Aunque no ha podido recuperar sus facciones, su figura la ha conservado y no duda en trabajarla cada vez que puede. A sus casi 70 años, la vedette luce increíble y está en increíble forma física, a tal grado que fue invitada a la competencia TV Azteca el año pasado para participar en el reality show ¡Quiero Cantar!, en donde fracasó. Y es que tras comentarios de usuarios, quienes afirmaban que solo se querían burlar de ella en el matutino, acabó siendo eliminada por un berrinche, al rehusarse a continuar su presentación.

Captura de Las Estrellas

La actriz ha vuelto al programa y ha dado varias entrevistas, sin embargo, ahora aparece en redes del programa Hoy pues mostraron fotografías inéditas de la vedette de antes de sufrir drásticos cambios en su rostro. En las imágenes de su juventud, luce un aspecto muy inocente, aunque conforme pasan los años y va haciéndose de fama en la industria, deja al descubierto sus encantos. ¿Crees que ha cambiado mucho con los años?

Fuente: Tribuna