Divorciado y sin exclusividad: Tras veto de Televisa, galán de novelas deja 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas, quien trabajó durante 12 años en Televisa y el año pasado habría acabado vetado, abandonó el programa Venga la Alegría tras haber estado como invitado y reapareció en el matutino de la competencia Hoy. Se trata del controversial Sergio Mayer, quien llegó al Canal de Las Estrellas para hablar de la polémica entre su hijo Sergio Mayer Mori y su exnuera Natália Subtil.

El exmodelo y exstripper comenzó su carrera en la empresa de San Ángel en los 90's y ha aparecido en los melodramas más entrañables como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión, por mencionar algunos. Lamentablemente realizó su último proyecto en esta televisora en 2016, pues se quedó sin contrato de exclusividad y decidió inclinarse por la política.

Tras haber sido diputado de la CDMX el sexenio pasado, en 2021 Mayer volvió a quedar sin cargo pues intentó reelegirse pero no lo consiguió. No obstante, continuó haciendo labores en la política y le brindó su apoyo a Alexa Parra, quien denunció a su padre el actor Parra por presunto abuso sexual. El año pasado se especuló que el exGaribaldi habría sido vetado de Televisa y el Ajusco por el escándalo que provocó al entrometerse en esta denuncia, pero esto resultó ser falso.

Apenas la semana pasada Sergio, quien tiene 6 años retirado de las novelas, estuvo como invitado en el foro del programa Venga la Alegría participando en la sección No hay punto medio. Además en algunas ocasiones anteriores el exdiputado también había acudido al matutino, como cuando organizaron un homenaje para Garibaldi durante el reality Reyes del playback. En esa ocasión el esposo de Issabela Camil hasta apareció bailando.

Pero la mañana de ayer miércoles el exesposo de Bárbara Mori, actriz con quien tuvo a su primer hijo, traicionó a VLA al reaparecer en Hoy con una fuerte entrevista exclusiva. El intérprete de 56 años platicó con reporteros del programa de Las Estrellas para responder a las declaraciones que ha hecho Natália Subtil en contra de su primogénito, a quien acusa de ser un mal padre y no dar la pensión a su hija.

Mayer por supuesto defendió a Sergio Jr. y aseguró que la cantidad que está pidiendo la modelo es exorbitante, por lo cual cree que está abusando: "Yo estoy convencido de que si tienen un tema que aclarar, que se arregle en tribunales, Sergio ha sido muy discreto y ha aguantado muchas cosas, tiene la convicción de que no va estar en los medios ventilando temas de la mamá de su hija... mi hijo tiene un compromiso con su hija ¡nada más!", comentó indignado.

No se vale que pretendan (pedir) más allá de lo que tiene qué ser, yo ayudo a mi nieta porque la amo y porque lo tengo que hacer, pero no se vale que estén abusando, no está correcto".